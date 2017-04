Kiasma kuraator: Katja Novitskova oli iseenesestmõistetav valik

"ARS on olnud olulise tähtsusega juba enne Kiasmat, aastast 1961. See on aidanud meil kursis olla sellega, mis maailma moodsas kunstis toimub," rääkis kuraator Kati Kivinen, lisades, et kõnealune näitus annab ehk võimaluse näha ka tulevikukunsti.

"Keskendusime kunstnike põlvkonnale, kes on sündinud interneti leiutamise järel või tegelenud oma alaga 80ndate möödudes."

Ta sõnas, et Katja Novitskova kaasamine oli iseenesestmõistetav valik.

"Põhirõhk on meil alati olnud Põhja-Euroopa moodsal kunstil. Tahame tutvuda siinses kunstis toimuvaga mitte ainult Soome riigi sees, vaid ka lähiriikides."

Kivinen lisas, et Novitskova on üks kesksemaid tegelasi Euroopas, kes on oma kunsti mõtestanud ka sellest teoreetiliselt kirjutades.