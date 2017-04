Peeter Tammearu rääkis mardzipani maitsmisest

Ettekandele tuli lugu läinud aastasaja viimase kolmandiku keskelt.

"Suures Nõukogude Liidus olid hakanud juhid järjest surema, aga erilist vabadus see meile veel ei toonud. Mina olin sel ajal lavakunstikateedri üliõpilane ja oli tekkinud uus seadus, et tudengeid hakati võtma sõjaväkke ka kõrgkoolist. Loomulikult ei taha üks teatritudeng Vene kroonusse minna," jutustas Tammearu ja lisas, et sellest viilimiseks olid erinevad vahendid, millest üks riskantsemaid, aga kindlamaid oli pöördumine psühhoneuroloogia haiglasse.

Videos meenutas Tammearu üht seika oma kogemusest sellega seoses. Löökfraasiks "mardzipani maitsmine".