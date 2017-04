Jaan Valsineri värske ettekannete kogumik avab inimeste kultuurikäitumise tagamaid

Eesti päritolu rahvusvaheliselt tunnustatud psühholoogi ja teadlase Jaan Valsineri ettekannete kogumik "Between Self and Societies: Creating Psychology in a New Key" ("Minu ja ühiskonna vahel: luues uutmoodi psühholoogiateadust"), mis ilmub TLÜ kirjastuselt, avab inimeste kultuurikäitumise tagamaid kaasaegse kultuuripsühholoogia vaatepunktist.

Raamat annab ülevaate Valsineri kultuuripsühholoogia teooria kesksete ideede arengust. Kogumikule lisavad isiklikuma mõõtme autori retrospektiivsed kommentaarid ja kaks intervjuud.

"Jaan Valsiner on kaasaegse psühholoogiateaduse mõttehiiglane – hiiglane, kes eales ei peatu. Nagu inimese vaimsed protsessid – aines, mida Valsiner on süvitsi uurinud kogu oma pika ja produktiivse karjääri vältel, on ka Valsineri enda ideed pidevas liikumises. Käesolev artiklikogumik annab suurepärase ülevaate tema viimaste kümnendite peamistest mõttesuundadest ja nende arengust. Soovitan raamatut kõigile, kes on huvitatud nii psühholoogilise mõtte arengust üldisemalt kui ka kultuuripsühholoogiast lähemalt,” iseloomustas kogumikku Aalborgi ülikooli psühholoogiaprofessor Svend Brinkmann.

Jaan Valsiner (sündinud 1951. aastal Tallinnas) on pühendnud kultuuripsühholoogia teooria arendamisele, mis käsitleb inimese kõrgemaid psüühilisi protsesse, nende märgilist olemust ning dünaamilist vastastiktoimet sotsiaalse ja kultuurilise kontekstiga. Valsiner on samuti üks kõige suurema viidatavusega Tartu Ülikooli vilistlasi kogu maailmas.

Praegu töötab Valsiner Aalborgi ülikoolis Niels Bohri kultuuripsühholoogia professorina ning juhib maailma esimest kultuuripsühholoogia uurimiskeskust. Tema arvukate raamatute hulka kuuluvad näiteks "Culture and the Development of Children's action" ("Kultuur ja lapse tegevuse areng" 1987, 1997), "The Guided Mind" ("Juhendatud teadvus", 1998), "The Social Mind" ("Sotsiaalne teadvus", 2000).

Tänavu kevadel pälvis ta maineka Hans Kiliani auhinna silmapaistva panuse eest inimolemuse ja kultuurikäitumise teaduslikku uurimisse.

Raamat ilmus TLÜ Kirjastuse sarjas "Acta Humaniora"ja selle toimetaja on Maaris Raudsepp. Raamat on inglise keeles.