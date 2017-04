"OP" vaatas sadat Soome asja

Kuraator Pekka Toivanen ütles, et näitus tahab jutustada, milline on olnud soomlase elu saja aasta jooksul.

"Samas, kui mõelda disainile, meie argipäevale ja tööelule, siis saab siin näha enamat kui disaini. Seda, kuidas asju kasutame ja kuidas ühiskond on saja aastaga muutunud," sõnas ta.

Kunstiajaloolane Karin Paulus rääkis, et on fennofiil, aga ka temale oli näitusel palju avastamist.

"Ühelt poolt need erinevad sõjaperioodid, sündmused, mis muutusid võib-olla sügavamaks ja isiklikult ka puudutasid, liigutasid mind. Aga teisalt, ma nägin, kuivõrd mitmetahuline, -ilmeline Soome on ja võib-olla on eestlasele natuke üllatav, kuivõrd vaimukas on Soome graafiline disain, rõivastus ja kui palju nutikaid tooteid Soomes on tehtud," tõdes ta.