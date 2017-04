Tambet Tuisk: "Kallis õeke" nõuab suurt ekraani

Näitleja Tambet Tuisk selgitas "Terevisioonis", et tema jõudis filmini "Kallis õeke" tänu Sten-Kristian Saluveerile ja Helen Lõhmusele. "Ühel hetkel mulle helistati ja öeldi, et selline võimalus on olemas, ning siis me saime 2014. aasta novembris kokku Mattie Doga, kes on filmi lavastaja, ning sealt selline kompimine hakkas," ütles ta ja lisas, et režissöör oli küllalt kindel, et ta võtab peaosalise Eestist. "Seetõttu pidi ta aga pisut stsenaariumit muutma, sest algselt oli plaanis, et peaosaline on Austraalia valge mees."

"Tegemist on sotsiaalkriitilise teosega, sest Laoses on tsensuur," tõdes Tuisk ja kinnitas, et kui Laoses filmistsenaarium valmib, siis otsustatakse, kas antakse roheline või punane tuli. "Samamoodi vaadatakse üle ka lõplik film."

"Ma arvan, et "Kallis õeke" nõuab tänu operaator Mart Rattasepale suurt ekraani, kust oleksid näha kõik need toonid ja eluolu, mis on põhjamaa inimesele tundmatud," sõnas Tambet Tuisk ja nentis, et kuigi ta pidi filmis kõnelema nii eesti, inglise kui ka kohalikus keeles, siis kõige raskemad olid just emakeelsed tekstid. "Ma pidin selle dialoogi seal leiutama ja kuklas käis mul kogu aeg see, et filmi näidatakse ka Eestis ning ma ei saa päris soga suust välja ajada."

Eesti-Laose-Prantsusmaa koostööfilm "Kallis õeke" jõuab Eesti kinodesse 21. aprillil.