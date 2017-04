Mattie Do filmist "Kallis õeke": meil polnud isegi stabiilset elektrit, et tehnikat töös hoida

Režissöör Mattie Do sündis USAs Laosest pärit sõjapõgenike perekonnas. Enne filmi tegemist töötas ta Ameerikas balletikooli direktorina. "Kallis õeke" on tema teine töö režissöörina, film peegeldab tänapäeva Laose ühiskonda õudusdraama võtmes. "Tambeti tegelaskujul on raskusi perekonna kooshoidmisega ja ellujäämisega, sest ta on ajanud ebaausat äri," selgitas Do "Aktuaalses kaameras" ja tõi välja, et ka 1990. aastate Eestis oli probleeme korruptsiooniga. "Eesti ühiskond on praeguseks arenenud, aga Laos seisab jätkuvalt silmitsi korruptsiooni, vaesuse, klassivahe ja soolise ebavõrdusega."

Praeguseks on ka Laose filmitööstus alles välja arenemas. "Kallis õeke" oli riigi kolmeteistkümnes film. "Minu Laose meeskond ei mõista Euroopale omast võtteplatsi hierarhiat, aga Eesti meeskond on harjunud, et ainult produtsent ja võtmeisikud suhtlevad režissööriga otse," selgitas režissöör ja lisas, et eestlased pidid olema paindlikud, et töötada keskkonnas, kus polnud kõike. "Meil polnud isegi stabiilset elektrit, et tehnikat töös hoida."

Produtsendid Helen Lõhmus ja Sten-Kristjan Saluveer nägid head võimalust teha Aasiaga koostööd ning aidata Laose filmitegijaid oma kogemustega. Tulemuseks on film, mis on osalenud juba mitmetel festivalidel. Filmi operaator on Mart Ratassepp, muusikalise panuse andis helilooja Sten Sheripov ning järeltootmist juhendas Uku Toomet.