Eesti kunst jõuab nädalaks Brüsseli kunstimessidele

Eelseisev nädalalõpp on Brüsselis rahvusvaheliste kunstimesside päralt, kus on esindatud ka neli Eesti galeriid ja kunstnike ühendust.

Ameerika kunstimess Independent ja tema Brüsseli haru on hinnatud oma hoolika valiku poolest. Seekord kutse saanud Temnikova ja Kasela galerii on messil Kaido Ole, Oleg Frolovi ning Tõnis Vindi loominguga. Galerist Olga Temnikova tõdes "Aktuaalses kaameras", et neil kunstnikel on palju sisemisi seoseid. "Alati on põnev rääkida esiteks üle piiri, sest meil on üks Vene kunstnik, ja üle generatsioonide, kuigi kahjuks on ainult mehed, lisaks võiks olla ka sooline dialoog."

Ühtlasi avati täna alternatiivsemat laadi kunstimess Poppositions. Ka siin on Eesti kunstnikud esindatud - Fotokunstnike Ühendus ja Paul Kuimet ning ühendus Rundum ja Kristina Õllek, kelle väljapanek tegeleb objekti ja selle esitamise viisidega, seda nii digitaalselt, paberil ja pärisesemena.

Kuigi messil ei saa oma töid võib-olla parimal kujul näidata on see kunstnikele siiski hea võimalus. Paul Kuimeti arvates on see Euroopa äärealalt pärit kunstnikule hea võimalus näidata oma teoseid sellisel nädalal Brüsselis, kui seal toimub mitu kunstimessi.

Poppositionsi kunstiline juht Niekolaas Johannes Lekkerkerk on varem Eestis töötanud ja Eesti kunst on talle jätkuvalt südamelähedane. "Zürii imetles Eesti projektide konteptuaalsust, kvaliteeti ning käesoleva aasta teemaga haakumist, mis on olemuselt poliitiline."

20. aprillil avataval pika ajalooga Brüsseli kunstimessil on väljas Dénes Farkase teosed.