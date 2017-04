Telemaja seinale jõudis EV100 puhul hiiglaslik seinamaaling

Kunstnik Silver Seeblum tõdes "Ringvaates", et maalingu tegemine võttis aega kokku kaks ööpäeva. "Eks see oli tingitud ilmast ning sellest, et ma pidin koguaeg minema tõstukiga üles-alla," sõnas ta ja lisas, et samuti tuli aeg-ajalt minna ka eemale, sest nii suure töö puhul tuleb ikkagi ka näha tervikpilti. "Siis saan minna tagasi, et teha edasi mingit tiivaotsa või tähti, selline tehnika võtab kõige rohkem aega."

Kahe ööpäeva jooksul jõudis kunstnik haigeks jääda ning ka uuesti terveks saada. "Mu kallis naine Ellen tõi mulle teed ja varustas mind kõigega, mis terveks teeb," selgitas ta ja tõi välja, et isegi Anu Välba soovitas ingverijooki, mis paistis toimivat.

"Kõik sai alguse sellest, et kirjutati seinale oma nimi, aga mina hakkasin sinna ümber veel ka pilti looma," tõdes Seeblum ja ütles, et talle jäi kunagi lihtsalt seinale kirjutamisest väheks. "See on sada protsenti aerosoolvärviga tehtud, seega läheb graffiti alla."

"Väiksena ma vaatasin Mustamäel, et majade peale olid tehtud töökangelaste vasaratega pildid ning hakkas huvitama, kuidas ise selliseid asju teha," sõnas ta ja kinnitas, et nüüd lõpuks on midagi suurt ära tehtud. "Sellised teosed püsivad aastaid."