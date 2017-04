Cameron Carpenter: oreli paremad päevad on möödas

Organist Cameron Carpenter selgitas, et tema oreli teeb eriliseks see, et tegu on ainsa omasuguse pilliga, mis rändab mööda ilma ringi. "Ma ise kujundasin selle, kirjeldamaks ideid, milline minu meeles peaks olema tulevikuorel," sõnas Carpenter ja tõi välja, et Ameerika oreliehituses on tähtsal kohal Wulitzeri orel, mis pidi 1920. aastatel filmile helitausta tekitama. "Sellel oli väga omapärane ja äratuntav heli," esitles muusik üht paljudest helidest, mida tema pilliga teha saab.

"Ma pole mõelnud kunagi orelimängule kui elukutsele, see oli lihtsalt alati minu kinnisidee olnud," ütles Carpenter ja nentis, et ta ei pea end eriti edukaks. "Orelimängimine on omamoodi kunst, aga samas on see ka põlatud tegevus, sa ei tee seda, et saada populaarseks," lisas ta ja ütles, et tema ei suuda orelit populariseerida. "Selle paremad päevad on möödas."

"Minu jaoks on ime, et ma saan elada ajal, kui tehnoloogia võimaldab mul käia läbi terve oreliehituse raja, ilma et peaksin füüsiliselt ehitama oreleid, mis mul meeles mõlkusid," kinnitas Cameron Carpenter ja lisas, et see poleks mineviku orelimängijatel üldse võimalik olnud.

Carpenteri sõnul ei nõua orelimängijate kogukonnas pahasti käitumine mingit pingutust. "Sama lugu on moega, moekal orelimängijal pole erilist konkurentsi," tõdes ta ja kinnitas, et ta on tavalisest orelikogukonnast küllalt eraldi. "Ühest küljest see kurvastab mind, aga samas on see ka vältimatu ja mõnes mõttes kergenduski, sest kõige hävitavam, mis noore artistiga võib juhtuda, on see, et nad peavad olema sügaval kallutatud kogukonnas."

Cameron Carpenter annab 19. aprillil kontserdi Tallinnas ning 20. aprillil kontserdi Tartus.