Henrik Kalmet lahkub Tallinna Linnateatrist

Kultuurikriitik Meelis Oidsalu ütles Vikerraadio päevakommentaaris, et Henrik Kalmet sunniti Tallinna Linnateatrist lahkuma, näitleja lahkumist kinnitas ka Linnateater.

Tallinna Linnateatri pressiesindaja Margus Küppar kinnitas kultuuriportaalile, et näitleja ja lavastaja Henrik Kalmet on tõepoolest esitanud lahkumisavalduse. Täpsem teatripoolne info selgub päeva jooksul.

"Lavakooli endine juht Ingo Normet kutsub Elmo Nüganeni otsuse avalikustumisele teadlikult avalikku eelfooni luues tänases Postimehes üles Kalmeti hülgamisele," ütles Oidsalu ja kinnitas, et Henrik Kalmet sunniti Linnateatrist lahkuma. "Kõik see käib täpselt samal moel, nagu on käinud aastaid Tallinna linnavalitsuses või Eesti erakondades."

Kultuuriportaalile antud kommentaaris selgitas Oidsalu, et Tallinna Linnateatri juht Raivo Põldmaa kohtus Henrik Kalmetiga ning ütles, et Elmo Nüganen sööb su välja ning lihtsam on ise lahkumisavaldus esitada. "Seega ei lahkunud Kalmet teatrist ise, vaid teda survestati selleks."

Lõik Oidsalu arvamusloost: "/.../ Nüüd, viis aastat hiljem andis seesama Henrik Kalmet Postimehele oma kurikuulsaks saanud intervjuu. Intervjuu oli Linnateatri turundusosakonna poolt kokku lepitud, et asutuse nähtavust ja mainet vormida. Sellest intervjuust, nagu teame, kujunes aga mitte ainult teatri turundusosakonna, vaid ka teatrijuhtide õudusunenägu ja seda sellepärast, et näitleja Henrik Kalmet tegi nii, nagu ma selle omaaegse “Batuudimehe” aktsiooni pealt ekslikult arvasin, et talle lavakoolis õpetati – rääkis ausalt, nagu asjadest arvas, pidades tõde tähtsamaks lojaalsusest."

