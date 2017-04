Mikroeelarveliste mängufilmide tootmisse lähevad "Olend" ja "Vanamehed"

Ekspertkomisjoni välja valitud projektid saavad tootmiseks kumbki 120 000 euro suuruse rahastuse, millest EFI ja Kultuurkapital kannavad võrdse osa. "Kumbki filmilugu esitab tegelikult teravaid ja mõtlemapanevaid küsimusi meie tänase elu eri tahkude kohta – üks naise seisukohast, teine eakate kogemuse läbi," ütles Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. "Sotsiaalne kriitika on ajatu ja loomingus igati hädavajalik element."

Aet Laigu produtseeritav "Olend" on režissöör Maria Avdjuško ja Leana Jalukse kahasse kirjutatud armastuslugu, mille tootja on Meteoriit ja operaator Berenice Eveno Prantsusmaalt, filmi peaosades mängivad Inga Salurand ja Johann Urb. "Tegu on põneva lähenemisega moodsa naise tunnetele ja soovidele, polaarsus ja vastandus on siia sisse kodeeritud,“ sõnas Tibbo-Hudgins. "Loos leidub nii põnevikule omaseid kui ka müstika elemente, aga ka erootikat."

Katerina Monastõrskaja toodetav "Vanamehed" on stsenarist-režissöör Andres Puustusmaa tragikomöödia, mille toodab Leo Production ja operaator on Mait Mäekivi. "Filmilugu jälgib kahte vana meest, kelle kaudu lahatakse kaasaegse ühiskonna väärtushinnanguid ja moraalidilemmasid, millega vanakooli meestel on pea võimatu kohaneda,“ kirjeldas Tibbo-Hudgins peategelasi, keda kehastavad Tõnu Kark ja Sergei Makovetski.

Mullusele konkursile laekunud seitsmest projektist valisid EFI ja kultuurkapital välja kaks lugu. Martti Helde "Skandinaavia vaikus" sünnib koostöös prantslaste ja belglastega ning filmile eraldas rahastuse Euroopa kaastootmisfond Eurimages. Lauri Lagle "Portugal" on hetkel järeltootmises ja jõuab ekraanidele 2018. aasta veebruaris.