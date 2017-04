Arvustus. Värvilised muutmissõnad

Piret Bristol on viljakas kirjanik, kellele värvikirevas kuues "Muutmissõnad" on juba üheksas luulekogu, lisaks on tema sulest ilmunud nii proosat, romaane kui ka palju muud.

See, miks autor on "Muutmissõnad" otsustanud välja anda just luulevormis, tundub veidi juhusliku valikuna. Samahästi võiks raamatus sisalduv narratiiv olla vormunud mistahes muus kirjanduslikus žanris, kuna tegemist ei ole eraldiseisvate luuleridadega, vaid pigem ühe inimese mälestustekogumiga.

Iga lehekülg algab nagu omaette peatükiga autori elukäigus, sisaldades pikemaid ja lühemaid vabavärsi vormis kirjutatud ridu, mis on sügavalt isiklikud meenutused. Nende mälestuste ühised jooned seisnevad peamiselt asukohas ja omamoodi küünilisuses. Piret Bristol on oma raamatu väga üheselt seostanud Tartuga, andes lugejale võimaluse uidata temaga koos mööda linna tänavaid, poode, kõrtse ja tutvustades erinevaid hooneid.

Nende kohamälestuste vahele on pikitud hoomamatul hulgal emotsioone, mis kokku viivad rännakule ühe naise kulgemisse sõpruse, pere ja armastuse vahele. Nappide ja kalkuleeritud lausete taga paistab tundeküllaselt küüniline ja aus, enda sisse vaatav maailm.

Enamik luuletustest räägivadki oma lugu mina-vormis, lastes lugejal nagu uurida kellegi ärevalt hekseldatud mõttekatkenditega päevikut. See eklektika ei moodusta alati tervikut, kuid ilmselt see ongi taotuslik, meie endi isiklikud lood ei kipu ka alati algama ja lõppema, vaid meelde jäävad emotsiooni- ja tundekillud.

"Saatus tähtedes"

Päike oli vaksa kõrgusel kui Tartu jaamast ostsin

rongipileti neli peatusevahet Jõgeva poole

(linnake Alveri muuseumiga

Eesti kõige odavamad korterid

bussijaam hea kohvi ja koolimaja

Belinski bareljeefiga)

tervitused karule botaanikaaias ja

karule Vaksali tänava pargis

Saadjärve-äärsete maastike laugjas troostitus

igaüks võib siin usutavalt selgeltnägijat mängida

nägin sind nii botaanikaaias kui Vaksali tänava pargis

saatuse taevatähtedesse kirja panime.