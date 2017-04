Riigi eelarvestrateegia tagab järgneval neljal aastal kultuuritöötajate palgatõusu

Valitsus leppis kokku riigi eelarvestrateegias kuni 2021. aastani, kus üheks prioriteediks on ka kultuuritöötajate palgatõus. Plaanis on ka muinsuskaitsereform, täiendava rahastuse saab filmivaldkond.

2017. aastal tõusis riigilt palka saava kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär 942 euroni kuus ehk 13,5%, sama toimus ka aasta varem. Kultuuriminister kinnitas, et palgatõus on jäänud valitsuse prioriteediks nii viimaste aastate riigieelarve menetlusel kui ka eelarvestrateegia protsessis tervikuna.

Aastateks 2018 kuni 2021 on kultuuritöötajate palkadeks ette nähtud lisaraha ühtekokku 52 miljonit eurot, mis võimaldab liikuda kõrgharidusega kultuuritöötajatele lubatud miinimumi tõstmise tempos.

"Töötasu alamäära jõuline tõstmine peab jätkuma, et aastaks 2020 prognoositav keskmine palgatase kätte saada. See on eesmärk, mille oleme kultuuritöötajatega kokku leppinud alusdokumendis "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020"," märkis Saar. Ta lisas, et motivatsiooni hoidmiseks on sama tähtis tegeleda ka nende riigilt palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajatega, kelle palk on juba praegu alammäärast kõrgem, ja ka tugiteenuseid pakkuvate töötajatega.

Saabub kauaoodatud muinsuskaitsereform

Valitsuse otsusega käivitub muinsuskaitsereform 2019. aastal ning eelarvestrateegias on selleks ette nähtud kokku 4,2 miljonit eurot, igal aastal on ette nähtud 1,4 miljonit eurot. "Eriti tähtis on paindlikkus. Väga lihtne on keelata, teha ettekirjutusi ja teha omanikele trahvi, kuid kogemus maailmast näitab, et ennetamine ja nõustamine on mõistlikum nii riigile kui ka omanikele," ütles Saar.

Muinsuskaitsereformi elluviimine tähendab mitmesuguseid töökorralduslikke muutusi nii koostöös muuseumidega kui ka Muinsuskaitseametis, kes hakkab juhtima nõustamist ja muid uuenevaid koostöövorme.

Lisarahastus filmivaldkonnale

Riigieelarvestrateegias nähti ette täiendav raha filmivaldkonnale. Väliskapitalil tuginev filmi- ja seriaalitootmise toetuskava Film Estonia maht suureneb kaks korda ehk 2 miljoni euroni aastas. Lisaks suureneb toetus kodumaiste filmide tootmiseks 350 000 euro võrra aastas.