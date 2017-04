Värske Cervantese preemia laureaat ilmub eesti keeles

23. aprillil rahvusvaheliselt tähistatav raamatu ja roosi päev on ühtlasi Cervantese surma-aastapäev ning just sel päeval antakse Hispaanias igal aastal üle Cervantese kirjanduspreemia – üks mõjukamaid tunnustusi, mis hispaania keeles kirjutavale autorile osaks võib saada. Tänavune laureaat on jõuliselt humoorika ja rahvalähedase stiili poolest tuntud Kataloonia hispaanlane Eduardo Mendoza (sündinud 1943), kes kinnitab, et huumor on osa tema DNA-st.

Mendoza esimesed romaanid "Tõde Savolta juhtumi kohta" ja "Imede linn" on arvatud Hispaania üleminekuaja olulisimate teoste hulka. Kõige laiema publiku poolehoiu on tema loomingust võitnud aga lühiromaan "Gurbilt teateid ei ole", mis Maarja Paesalu tõlkes Mendoza esimese eestindusena lähipäevil Toledo kirjastuses välja tuleb. Samuti on populaarne romaaniseeria peast põrunud detektiivist, kes eriti keeruliste juhtumite lahendamiseks hullumajast välja lastakse.

Sageli on Mendoza romaanide üheks peategelaseks tema kodulinn Barcelona, mida ta portreteerib erinevatel hetkedel läbi selle ajaloo. Nii on Barcelona olulisel kohal ka romaanis "Gurbilt teateid ei ole", mille tegevustik areneb 1992. aasta olümpiamängude eel. Raamat räägib tulnukast, kes on kaotanud oma sõbra ja otsib teda taga Barcelona tänavatel, kraavides, kõrtsides ja vanglates, surmtõsiselt tehes pööraselt koomilisi tähelepanekuid inimühiskonna toimimise kohta.