Neeme Järvi dirigeerib taas kuulsat Chicago sümfooniaorkestrit

Chicago sümfooniaorkester (CSO), üks USA vanimaid, ja asutatud 1891. aastal, kuulub ameeriklaste tipporkestrite viisikusse "Big Five", kõrvuti New Yorki filharmooniaorkestri ning Bostoni, Clevelandi ja Philadelphia esinduslike sümfooniaorkestritega.

Kui Järvi koos perega 1980. aasta algul Nõukogude Eestist lahkus, olid tal selleks ajaks USAs juba mõned kontserdid ette planeeritud. Esimeste hulgas olid New Yorki ja Philadelphia nimetatud orkestrid ning ka San Francisco ja Cincinnati orkestrikollektiivid. Oma kontsertide korraldajaks valis Neeme Järvi (juba Ühendriikides olles) maineka managementi Columbia Artists. 1982. aastal sai ta omaenda esimese orkestri läänes, alustades peadirigendina tööd Rootsis orkestri Göteborgi Sümfoonikud ees ning asus sel põhjusel lähemalt tutvust tegema ka Rootsi sümfoonilise, sh nende klassiku Wilhelm Stenhammari (1871 – 1927) loominguga.

Järvi on Chicago sümfooniaorkestrit aastakümnete vältel dirigeerinud mitmeid kordi, esmakordselt aga 1985. aastal. Selles debüütkavas esitas ta esimest korda USAs Wilhelm Stenhammari Esimese sümfoonia. Kontserdist on olemas meenutus ajalehes Chicago Tribune, kus kriitik John von Rhein toob huvitava võrdluse, et Neeme Järvi on Stenhammari muusika eestkostja maailmas, nagu omal ajal oli seda Thomas Beecham Jean Sibeliuse muusikaga. Stenhammari sümfoonia oli Chicagos tookord kavas õhtu lõputeoseks ja selle järel ei tahtnud aplaus vaibuda pikka aega. Publikuga oli ühinenud ka orkester, mida peetakse eriliseks tunnustuseks dirigendile, kirjutab John von Rhein. Kontakt juhi ja orkestri vahel olnud fantastiline.

CSO ees tegutseb praegu alles kümnes peadirigent (USAs muusikadirektori nime all) ja see on kuulus itaalia maestro Riccardo Muti. Muti on varem olnud ka näiteks Philadelphia orkestri muusikadirektor ning Neeme Järviga kokku puutunud mitmeid kordi. Muusikadirektor valib igaks hooajaks enda kõrvale ka külalisdirigendid. Viimati dirigeeris Järvi CSO-d alles möödunud aasta detsembris ja siis astuti üles koos viiuldaja Vadim Gluzmaniga.

Suurde viisikusse kuuluvad orkestrid saavad tavaliselt oma uhketes saalides kolm-neli sama kavaga täismaja. Nii ka nüüd Neeme Järvi puhul, kus teda reklaamitakse publikule maailmas ühe hinnatuma ja huviäratavama dirigendina. Seekordseist neljast kontserdist dirigeerib Järvi esimese 20. aprilli õhtul Chicago Symphony Center'i Orchestra Hallis, teine kontsert toimub 21. aprillil CSO-ga koostööd tegeva Wheatoni kolledži Edman Memorial Chapelis (IL), kolmas 22. aprilli õhtul ja neljas pühapäeva 23. aprilli pärastlõunal taas Chicago Symphony Center'i Orchestra Hallis.

Neeme Järvi nüüdse kava avab Arvo Pärdi "Fratres", mis esitatakse 1992. aasta versioonis sooloviiulile, keel- ja löökpillidele, õhtu esimeses osas kõlab veel Béla Bartóki Viiulikontsert, solistiks CSO oma kontsertmeister Robert Chen. Ludwig van Beethoveni Sümfoonia nr 6 ("Pastoraalne") lõpetab õhtu. Kolmele Chicagos toimuvale kontserdile eelnevad tund varem tutvustavad vestlused Grainger Ballroomis ja põnevat lugemist Järvide kohta, ka Neeme Järvi tänavusest juubeliaastast, pakub orkestri koduleht rubriigis "CSO Sounds & Stories".