ERR.ee video: Maria Reinupi soovitused HÕFFiks

"Lükkaks ümber tabu, et kui ei meeldi õudusfilmid, siis ei ole HÕFFil midagi vaadata, vastupidi," sõnas Reinup ja tõi välja, et pigem on juba see, et tõsisemad õudusfilmifännid nurisevad, et neile sobivaid filme on liiga vähe. "Meil on sel aastal kaks dokumentaalfilmi ja väga korralik retroprogramm."

Eraldi tõi Maria Reinup kavast välja avafilmi "Väikesed kuriteod", mille seanss HÕFFil on üks väheseid linastusi kinosaalis kogu maailmas. Samuti soovitas ta okultismiteemalist õudusfilmi "Sünge lugu" ja hip-hop produtsendi Flying Lotuse hullust "Kuso", mis šokeerib kõikvõimalike kehavedelikega.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 28. kuni 30. aprillini, täites nädalavahetuseks Haapsalu žanrikinoga.