Greta Varts jagas filmisoovitusi

Varts ütles, et seekordne valik pakub igale maitsele midagi:

"Aquarius", rezissöör Kleber Mendonça Filho

"Brasiilia filme jõuab meieni üsna harva. /.../ Mis selle eriliseks teeb, on see, et me ei saa mitte ainult killukest Brasiilia igapäevaelust kätte ja teemasid ühiskonnakriitikast – see on üks haruldasi näiteid sellest, kuidas on üks väga sisukas naiskarakter kinolinale toodud. Tegemist on hilises keskeas naisterahvaga, kes on elukutselt olnud muusikakriitik. Ta on olukorras, kus tema maja tahetakse ära osta, et teha sellest luksuskorterite kõrghoonet. Aga ta keeldub oma majast minemast, ta on ainuke, kes sinna alles on jäänud."

"Kiired ja vihased 8", režissöör F. Gary Gray



"Sellest ei saa rääkida kui filmist, vaid sellest peaks võib-olla rääkima kui fenomenist. Tegemist on kaheksanda filmiga ja ükski neist ei ole kinos totaalselt ebaõnnestunud. Tõenäoliselt on põhjus rohkemas kui filmi enda tugevustes. Filmina on ta väga lihtne: tõsine seiklus, eriefektirohke, action´it täis."

"Loomaaedniku naine", režissöör Niki Caro

"Pean tunnistama, et ma olin alguses natuke skeptiline. Teise maailmasõja pisarakiskujaid on tehtud küll ja veel, ühel hetkel muutuvad nad mingis mõttes monumendiks monumendi pärast ja emotsionaalsel tasandil enam ei kõneta. Aga see on harukordselt mõjus film just oma emotsionaalse tunnetuse poolest."