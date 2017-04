Kultuuriportaal soovitab: "Minu kuningas" ETV-s

Eesti päritolu rahvusvaheliselt tunnustatud psühholoogi ja teadlase Jaan Valsineri ettekannete kogumik "Between Self and Societies: Creating Psychology in a New Key" ("Minu ja ühiskonna vahel: luues uutmoodi psühholoogiateadust"), mis ilmub TLÜ kirjastuselt, avab inimeste kultuurikäitumise tagamaid kaasaegse kultuuripsühholoogia vaatepunktist.