Kuulsad Eesti kirjanikud jagavad tasuta raamatuid

Apollo ostu- ja turundusjuhi Eha Panki sõnul on sellise aktsiooni peamiseks põhjuseks jätkata 1930. aastatel Barcelonas alguse saanud tava tõsta kirjanduse olulisuse tähtsust ühiskonnas ning süvendada inimeste lugemisharjumust.

"Isegi tänapäeval, mil erinevad nutividinad- ja tehnoloogiad on hõivanud suure osa inimeste elust, on võimatu ette kujutada maailma, kus puuduks koht raamatutel. Mida rohkem inimesed loevad, seda rikkamaks muutume vaimses mõttes me ise ja kultuuriruum meie ümber. Raamatute jagamise aktsiooniga soovime meelde tuletada raamatute rolli ja tähtsust inimese elus. Nagu öeldakse see, kes loeb raamatuid, elab tuhat elu," märkis Pank.

Lisaks on raamatu ja roosi päeval võimalus kohtuda armastatud ja hinnatud kirjandusinimestega, kes jagavad huvilistele raamatusoovitusi. Mõttevahetused kirjanikega toimuvad suuremates Apollo raamatukauplustes üle Eesti.

Viljakad kohtumised pühapäeval:

Solaris Keskuse Apollo:

12:00-14:00 Andrus Kivirähk ja Katrin Pauts

14:00-16:00 Kerttu Rakke ja Merle Liivak

16:00-18:00 Katrin Saali Saul ja Taavi Jakobson

Tartu Kaubamaja Apollo:

11:30-13:00 Contra ja Mika Keränen

13:00-15:00 Heiki Vilep

Pärnu Keskuse Apollo:

12:00-13:00 Sven Kivisildnik ja Alari Janson

Rakvere Kroonikeskuse Apollo

Kell 12:00 esitleb ajakirjanik ja kirjanik Urve Tinnuri oma debüütromaani „Kaks ööd mahajäetud majas“.