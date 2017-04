Ardo Ran Varres: Tartu Uues Teatris on võimalik ootamatutel ideedel sirguda

Ardo Ran Varres selgitas "Aktuaalses kaameras", et "Sümfoonia ühele" näol on tegemist monolavastusega, kus peategelase nimi on Johannes Krapp. "Kes tunneb teatriajalugu, see teab, et Beckettil on kuulus näidend "Krappi viimane lint", kus härra Krapp kuulab lindilt iseennast noorena," selgitas ta ja lisas, et Tartu Uue Teatri laval on härra Krapp ja raadio. "See on nagu parafraseering sellele näidendile."

"Ma olen väga õnnelik ja rõõmus, et see lavastus sünnib Tartu Uues Teatris," sõnas lavastaja ja kinnitas, et Uues Teatris on võimalus sellistel värsketel ja ootamatutel ideedel sirguda. "Samuti olen ma ääretult rõõmus, et Aleksander Eelmaa võttis selle väljakutse vastu."

Lavastus "Sümfoonia ühele" esietendub Tartu Uues Teatris 21. aprillil.