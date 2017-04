Anne Erm: Jazzkaarel on möllu, tõelisi elamusi ja saab ka tantsida

"Kümne päeva jooksul kuuleb maailmamuusikat, legende ning ka nooruslikku jazzi," selgitas Anne Erm "Aktuaalses kaameras" ning kinnitas, et kontserdid toimuvad lennujaamast sadamani ning tänavatest parkide ja väljakuteni. "Linnarahvast huvitab aga kindlasti tasuta kontsertide päev, kus saab pühapäeval näha 17 eri aktsiooni," sõnas ta ja tõi välja Liisi Koiksoni, Erki Pärnoja ja Maria Fausti kontserdid.

"Maailmast on tulemas ka palju noori muusikuid, näiteks 29-aastane Tigran Hamasjan, kellel tuli just värske plaat välja," ütles Erm ja lisas, et uut minimalistlikku elektroonikaga klaverimuusikat on päris palju. "Täna kuuleb ka GoGo Penguini, mis on kergelt rütmikas klaveritrio."

Anne Ermi sõnul on jazz väga avatud. "Ta imab endasse kõike ning tihti on raske öelda, on see nüüd jazz, maailmamuusika, fusion, hip-hop või trip-hop," leidis ta ja nentis, et muusikud ise panevad oma fantaasia ja teadmistega kokku oma isikupärased kavad. "Sõltub juba muusikust, kui karismaatiline ta on, milline käekiri tal on ning kas see haarab publikut."

"Siin on möllu, tõelisi elamusi, mis nõuavad süvenemist ja saab ka tantsida," tõdes Anne Erm lõpetuseks.