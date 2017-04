Meelis Oidsalu: konflikt on iga loomingulise protsessi loomulik osa

Kultuurikriitik Meelis Oidsalu sõnas "Ringvaates", et küsimus ei ole antud hetkel mitte Henrik Kalmeti teatrist lahkumises, vaid probleem on palju sümptomaatilisem ja laiem. "Seda teemat on meedias kajastatud liiga ekstensiivselt," ütles ta ja lisas, et küsimus on pigem selles, kuidas me meedias ja teatris erinevaid konflikte haldame.

Kalmeti ja Nüganeni "Aktuaalses kaameras" tehtud avalik pöördumine näitas Oidsalu arvates seda, et vana põlvkonna teatrijuhid on eesotsas, saamata aru, mis ühiskonnas toimub ning kuidas kaasajal suhelda avalikkusega. "Nad ei mõista, kuidas organisatsioonisiseseid konflikte lahendada enne seda, kui need nii vinduma lähevad, et keegi pöördub meedia poole ja puistab oma südame avalikkusele."

Samuti tõi Meelis Oidsalu välja, et kuigi Kalmeti Postimehele antud intervjuus oli palju põnevaid teemasid, siis jäi enamus meediast ja teatriavalikkusest ootama, kuidas teatrijuht Elmo Nüganen end piinlikus olukorras kehtsetab. "Nõukaaegne kontoripoliitika mentaliteet on meil liialt levinud."

"Kui sa ikkagi tahad kultuuriinimesena olla Eesti poliitmaastikul moraalne majakas, siis hoia oma tagaõu kultuuriasutuses korras, sest me kõik mäletame, mis juhtus Tiit Ojasooga," sõnas ta ja meenutas teatri aastaauhindu, kus Ojasoo ja Semper tänukõnet pidasid. "Seda oli piinlik vaadata nii saalis kui ka kodudes."

"Konflikt on iga loomingulise protsessi tavaline osa ning kui mina oleksin saanud Nüganenile nõu anda, siis ma oleks toonud ta "Ringvaate" saatesse koos Kalmetiga ning nad oleksid võinud rääkida, et nad on loomingulised inimesed ning neil on teatris väga palju eriarvamusi," tõdes Oidsalu ja lisas, et sellest ei sure keegi ära, kui keegi üle käte läheb.

Oidsalu sõnul on Eesti teatris olemas põlvkondadevaheline konflikt. "Ma tunnustaksin Hendrik Toomperet ja Ingo Normetit, kelle arvamusavaldus mulle küll üldse ei meeldinud, aga kes siiski proovisid oma nime all sellesse konflikti sekkuda," sõnas kultuurikriitik ja tõdes, et põlvkondade vahel on alati eksisteerinud konflikt ja see on igati tervitatav. "Küsimus on selles, kuidas me sellesse suhtume, me peaksime ütlema, et eriarvamused on normaalsed ning sellised konfliktid näitavad, et me teeme asja kirega, mitte me pole mingid saamatud jopskid."