Moostes kanti ette esimene võrukeelne oratoorium

"Tähemõrsja" jutustab loo naisest, kes läheb lõpuks Tähele mehele. Tegemist on olulise lugulauluga mitte vaid Vana-Võromaa kultuuriruumis, vaid üle soome-ugri alade, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad kõik on natuke erinevad ja meie oleme aluseks võtnud selle, mille Jakob Hurt on üles kirjutanud rahvalaulikutelt 19. sajandi lõpus Põlvamaal," selgitas Meister.

Tema sõnul koosneb teos 16 osast, mille kokkukirjutamise suurim väljakutse oli see, kuidas säilitada lugude rahvaviisi.

"Üks rahvaviis on üks rahvaviis, aga kuidas teda siduda järgmisega? Mis oli minu jaoks kõige põnevam, oli see, mismoodi need rahvaviisid, mis olid tegelikult teise tekstiga, hakkasid "Tähemõrsja" teksti alla. Aga nad kuidagi väga orgaaniliselt läksid üksteise otsa," rääkis Meister.

Oratooriumi lavale toomise kõige suurem väljakutse oli Tallinna vokaalansambli Miinus Seitsme jaoks see, kuidas selgeks saada võru keel.

"Me oleme ikka vaeva näinud. Oleme mitu korda laululaagris käinud ja siis Urmas Kalla on meid aidanud. Tema rääkis meile näiteks, et siin on lausa kolme sorti õ-tähte. Eriti huvitav oli see, et meie saare juurtega bassilaulja, kes kuulas seda õ-juttu, oli küll alguses väga hädas, aga nüüd juba täitsa tuleb," kirjeldas ansambli liige Liivi Tamm.

Kirjanik ja sõnade autor Aapo Ilves märkis, et teos on tema hinnangul vägev ja mingit hinnaalandust ei ole selles tehtud. "Erki Meister lähebki kogu aeg järjest paremaks," lisas ta.

"Tähemõrsja" on muusikalise kummarduse ja meenutusena pühendatud rahvamuusikatöötluste festivali idee autorile ja vedajale Ülle Podekratile.

Mooste folk kulmineerub laupäeval suure galakontserdiga, kus lavale astuvad 20 bändi, et võtta omavahel mõõtu rahvamuusikatöötluses.