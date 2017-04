Paavo Järvi dirigeerib etendusi ja kontserte Itaalias Milano La Scalas

Kaks esimest balletiõhtut 19. ja 21. aprillil on Järvil juba seljataga, sellel kuul on tal veel etendused 27. ja 28. aprillil, maikuu jooksul kuni 13. maini on tal lisaks neli etendust ja nii tuleb balletiõhtuid kokku kaheksa. Mai lõpus kuni juunikuu esimese nädalani välja järgnevad Paavo Järvil La Scalas aga kontserdid ja ooperietendused.

Kolmapäeval 19. aprillil juhatas Paavo uue kolmevaatuselise balletiõhtu "La Valse" esietendust. Koos kahe vaheajaga kestab populaarsete sümfooniliste teoste põhjal sündinud balletiõhtu 2 tundi ja 20 minutit. Esimeseks vaatuseks on Maurice Raveli "La Valse", mille on lavastanud Stefania Ballone, teise vaatuse muusikaks on Georges Bizet' noorpõlves kirjutatud Sümfoonia C-duur, mille lavastas Matteo Cavazzi, ning pikim, kolmas vaatus tantsitakse Nikolai Rimski-Korsakovi sümfoonilise süidi "Sheherazade" op. 35 muusikal. Lavastuse autor on Marco Messina.

Paavo Järvi etendused Wolfgang Amadeus Mozarti "Don Giovannist" toimuvad 6. mai ja 6. juuni vahel, kokku kümme õhtut, kus nimiosas laulab nimekas ameerika lüüriline bariton Thomas Hampson. Uskumatu, aga Thomas Hampson polegi seni veel La Scalas ooperit laulnud, selle eest on seal toimunud palju tema sooloõhtuid.

Nüüd teeb ta kaasa kõigis kümnes etenduses. Kõnealuse lavastuse on teinud Robert Carsen Kanadast. Etenduste kõrval juhatab Paavo ooperimaja orkestri ees, mis kannab nime Filarmonica della Scala, kolmel korral (13., 16. ja 18. mail) Gustav Mahleri Sümfooniat nr 7 e-moll. La Scala filharmooniaorkestri kontserte on Paavo ka varem dirigeerinud.

Veebruarist maikuuni on La Scalas oopereid juhatamas ka Zubin Mehta, Nello Santi, Daniele Gatti, Ion Marin ning La Scala peadirigent Riccardo Chailly. Chailly'l, kelle esimene amet oli oma sünnilinna Milano La Scalas Claudio Abbado assistendina (20-aastasena, aastast 1973), on nüüd leping La Scalaga kuni 2022. aastani. La Scala peaintendant ja kunstiline juht on alates 2014. aastast Viinis sündinud Alexander Pereira, kes enne Milanosse tulekut tegutses Salzburgi festivali juhina.