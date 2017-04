Juubilar Aino Pervikul on töös mitu uut teost

Aino Pervik tähistab laupäeval oma 85. sünnipäeva. Ligi pool sajandit kutselise kirjanikuna töötanud Aino Perviku sulest on ilmunud üle 70 raamatu ja ka praegu on juubilaril töös mitu uut teost.

Pervik on kinkinud eesti lastekirjandusele palju armastatud tegelasi, teiste seas Kunksmoor ja Kapten Trumm või mereröövli tütar Arabella, kes juba ammu elavad oma iseseisvat elu filmi- ja teatrikangelastena.

Pervik ise ütleb, et raamatutel on oma saatus. "Nähtavasti siis ongi nii, et mingid raamatud satuvad õigel ajal ilmuma, kui parasjagu vastuvõtt on hea."

Osade tegelaste juurde pöördub autor ikka ja jälle tagasi, nii on väikesest tüdrukust Paulast ilmunud juba 17 raamatut. Üks Aino Perviku praegusi lemmikuid on Sinivant, kelle lugudele lähiajal peaks lisa tulema.

Kirjanik ütleb, et lastekirjanduse üks eesmärk peaks olema laste emakeeleoskuse arendamine. Pervik tarvitab aeg-ajalt oma raamatutes selliseid sõnu, mille puhul ta kindlasti teab, et lapsed neid ei tea.

"Aga siis ma järgmises lauses lihtsalt ütlen, näiteks mu viimases raamatus "Hädaoru kuningas" on kuskil vist erudiit või midagi erudeerimise kohta ja siis ma seletan, mis see on, et õpetatud inimene. Mulle lapsena jäid niisugused asjad meelde," ütles Pervik.