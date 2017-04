Tallinna omaalgatuslikud kunstiruumid

Viis aastat tagasi koostasin Sirbi lugejatele Tallinna tollaste omaalgatuslike kunstiruumide ülevaate. Siis mahtus neid nimekirja kaheksa, nüüd juba üksteist. Ei ole aga palju neid kunstiruume, mille leiab nii viie aasta tagusest kui ka praegusest ülevaatest. Pildilt on täielikult kadunud Kalamajas tegutsenud Kelder, Kunstikonteiner Polymeris (sama­nimeline kunstirühmitus siiski vilksatab aeg-ajalt kusagil) ja ka Toompeal asunud Ptarmigan (tollal oli üsnagi tavapärane, et vanalinna kasutuseta pinnal võttis koha sisse kunstiruum). Kui viis aastat tagasi võis EKKMi veel tingimisi pidada omaalgatuslikuks kunstiruumiks, siis praeguseks on tegu piisavalt ametliku, riigi püsirahastusega institutsiooniga. Kalamaja kunstnike kommuunis jätkab vapralt Metropoli galerii. Eesti Litograafiakeskus on küll kolinud Arsist Maakri tänavale, aga tegutseb endiselt.

Kui mõne aasta eest tundus, et omaalgatuslikud kunstiruumid sulgevad üksteise järel uksed ning uusi juurde ei tekigi (2013. aastal asutatud fototudengite Rundum oli erand), siis nüüd võib märgata uut buumi. 2015. aasta sügisel avas uksed kunsti- ja kodanikuaktivismi keskus Kraam endises Polymeri kultuuritehases, 2016. aasta kevadel fotokunstile keskendatud Positiiv Pelgulinnas. Viimase kahe aasta jooksul on oma tegevust alustanud muutuva asukohaga kortergalerii Mihhail ja praegu ainult virtuaalsel kujul olemas Konstanet, kes väldib tavapäraseid reklaamikanaleid (Facebook, artinfo, kunstnike liidu meililist).

Omaalgatuslike kunstiruumide puhul võib märgata siiski teatavat järjepidevust: koha eestvedajad on samad, kuigi paik on teine. Nii on viis aastat tagasi ankeedile Tiiva asutajana vastanud Flo Kasearu avanud oma majas omanimelise muuseumi. Litograafiakeskus on aga kolinud Maakri tänava äripinnale, kus tegutseb ka kunstigalerii Tallinn Art Space. 2016. aasta sügisel galerii копли avanud Alvar Reisner jätkab nüüd aga koos Mudlumiga galeriiga 3,14 endises Polymeris.

Ja kindlasti peab mainima kahte vahepeal tegutsenud paika, mõlemad on Kadi Estlandi sotsiaalkriitilised projektid: Nancy Nakamura ideeriiulit (arvatavasti esimene feministlik galerii Eesti kunsti ajaloos) ning Suburbia Kopopolit. Viimase tasuta asjade poest kasvas välja Minna Hindi ja Killu Sukmiti eestvedamisel toimiv Kraam.

Pöördusin Tallinna omaalgatuslike kunstiruumide inimeste poole samade lihtsate küsimustega, nagu tegin ka viis aastat tagasi.

Flo Kasearu majamuuseum

Asutamisaeg 24. IV 2013.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Pebre 8, ettehelistamisel või väljakuulutatud ürituste ajal.

Lühikirjeldus: kunstniku kohaspetsiifilise loomingu iga päev ümber kujundatav ekspositsioon tema kodu kahel korrusel, pööningul, keldris ja sisehoovis; muuseumis on raamatukogu, pood, lastenurk ja saun.

Regulaarsed üritused: sünnipäev, muuseumiöö ja Pelgulinna päev.

Viimane avalik üritus Korea aia avamine „Mitte koera aedik, vaid Korea aednik“ oktoobris 2016.

Järgmine avalik üritus 24. IV muuseumi sünnipäevasaun.

Kohaga seotud inimesed: Flo Kasearu, Tõnu ja Vint ning teised majaelanikud ja -vaimud.

Rahastamine: omarahastus, kulka, naabri kingitused, Korea aiakujunduse instituut, kultuuriministeerium.

Kontakt: http://flokasearu.eu/muuseum/, https://www.facebook.com/FloKasearuMajamuuseum/.

Grafodroom

Asutamisaeg 2009.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Vabaduse väljak 8 (Tallinna Kunstihoone kelder), tegutseb iga päev, kohtumised kokkuleppel.

Lühikirjeldus: uusmeedia ja estamp­graafika ateljee.

Regulaarsed üritused: ebaregulaarsed kontserdid, luuleõhtud, vestlused, töötoad, performance’id, filmiõhtud, EKA tunnid.

Viimane avalik üritus 27. I.

Järgmine avalik üritus aprillis.

Kohaga seotud inimesed: aktiivsed liikmed Hannah Harkes, Villem Jahu, Karin Link, Mari Prekup, asutajaliikmed Britta Benno ja Jaanika Okk.

Rahastamine: enamasti omarahastus, aga saanud ka toetust kulkalt ja kunstnike liidult.

Kontakt: grafodroom@gmail.com, Mari Prekupi tel 56258985.

Kraam

Asutamisaeg 14. XI 2015.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Ülase 16 / Madara 22, näitused N–P kella 12–18, tasuta asjade pood P kella 12–18.

Lühikirjeldus: omaalgatuslik paik ja tasuta asjade pood.

Regulaarsed üritused: näitused, filmiõhtud, koosolekud-arutelud („Coffee with­out borders“), feministliku käsitöö töötoad, kontserdid ja tasuta asjade pood.

Viimane avalik üritus 8. III „Ladyfest“ ning Mai ja Tiina Söödi näitus „Heli riided“.

Järgmine avalik üritus Jarõna Ilo näitus„Sa võid mulle rääkida“ kuni 30. IV.

Kohaga seotud inimesed: Killu Sukmit, Minna Hint ja vabatahtlikud.

Juhtorgan MTÜ Kraam.

Rahastamine: 2016. aastal kultuuriministeerium (tegevustoetus), kultuurkapital (näituste toetus), HMN, 2017. aastal kultuurkapital (tegevustoetus).

Kontakt: kraamspace@gmail.com, http://kraamstuff.tumblr.com/, https://www.facebook.com/thekraam.

Eesti Litograafiakeskus

Asutamisaeg 2002. aasta jaanuaris.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Maakri 21, külastamine kokkuleppel.

Lühikirjeldus: trükikoda, koolitus, kureerimine ja rahvusvaheline koostöö, kokkusaamise ja ideede vahetamise paik.

Juhtorgan MTÜ Eesti Litograafiakeskus.

Rahastamine: omarahastus.

Kontakt: litokeskus@gmail.com, www.litokeskus.ee.

Konstanet

Asutamisaeg 2013. aasta juulis.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: 2017. aasta märtsist ei ole Konstanetil oma ruumi, näitusepind on veebileht konstanet.com, ligipääsetav igal ajal.

Lühikirjeldus: kuni 2017. aasta märtsini tegutses veebiruumis konstanet.com ja väikeses galeriikuubis, koostöö noorema põlvkonna kunstnikega.

Regulaarsed üritused: projektipõhised näitused.

Viimane avalik üritus Laivi näitus „Too Much Too Little“ 28. I.

Järgmine avalik üritus näitus „Coping Copy“ aprillis.

Kohaga seotud inimesed: Epp Õlekõrs ja Keiu Krikmann.

Juhtorgan: MTÜ Konstanet juhatus.

Rahastamine: omarahastus.

Kontakt: info@konstanet.com.

Metropol

Asutamisaeg 2009. aasta sügis.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Vana-Kalamaja 46, külastamine kokkuleppel, sõltub näitusest.

Lühikirjeldus: kuus ruutmeetrit näituse­pinda.

Regulaarsed üritused: näituste avamine iga kolme nädala tagant, aastalõpuüritus, 9. III tegevuskunstifestival, Führer Praiss ja kaasnev näitus.

Viimane avalik üritus soome kunstniku Maija Kivi näitus „Come Sail Your Ships“.

Järgmine avalik üritus soome kunstniku ja muusiku Risto Puuruneni näitus.

Kohaga seotud inimesed: Sorge (Margus Tiitsmaa), Taave Tuutma, Kaarel Kütas, Meland Sepp ja KatrinPiile.

Rahastamine: näituste tegijad on saanud toetust kulkalt.

Kontakt. kaarel.kytas@gmail.com, taave.tuutma@gmail.com ning tel 521 7649 ja 5372 2859.

Galerii Mihhail

Asutamisaeg 2016.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: vastavalt asukohale üles kerkiv eksperimentaalne platvorm.

Lühikirjeldus: korterimiljööst alguse saanud koostööprojekt, kujunenud välja öistes vestlustes, lähtutud on avaliku ja privaatse ruumi küsimustest, et sekkuda nende toimimisloogikasse ja visandada asukoha- ning ajastupõhised kontuurid. Nimi on võetud 1980. aasta Moskva olümpiamängude maskoti Miška järgi.

Regulaarsed üritused: vastavalt vajadusele.

Viimane avalik üritus Roman-Sten Tõnissoo muusika kuulamine.

Järgmine avalik üritus 2017. aasta suvel.Kohaga seotud inimesed: Madli Ehasalu ja Sven Parker, koostööprojekt kõigile osalejatele.

Juhtorgan on kollektiivne.

Rahastamine: omarahastus ja kulka.

Kontakt: gallerymihhail@gmail.com, tel 5621 8422.

Positiiv

Asutamisaeg 2016. aasta kevad.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Roo tn 21a, E–R kl 12–18, muul ajal kokkuleppel.

Lühikirjeldus: fotokunstigalerii, põhieesmärk on tutvustada alustavate kunstnike loomingut, kuid teretulnud on ka kogenud tegijad.

Regulaarsed üritused: kaheksa-üheksa saalinäitust aastas, lisaks aknanäitused jaanuaris ja suvekuudel, kui galerii on suletud.

Viimane avalik üritus Sohvi Viigi „Valgustatud virvendused“ kuni 21. IV.

Järgmine avalik üritus Reet Sau näitus „Siin on mu süda“ 8. – 26. V.

Kohaga seotud inimesed: Kristel Schwede, ajakirja Positiiv sõbrad.

Juhtorgan Kristel Schwede.

Rahastamine: renditulud ja omarahastus.

Kontakt: Roo 21a, kristel@positiiv.ee, tel 5809 3140.

Rundum

Asutamisaeg 2013. aasta septembris.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Ars Pärnu mnt 154. Üritused ka ajutistel pindadel Tallinnas ning mujal.

Lühikirjeldus: interdistsiplinaarne loominguline platvorm. Koostöös kunstnike kuraatoritega soovitakse luua loomingulise eneseteostuse, sotsiaalsete arutelude ning rahvusvaheliste kontaktide keskkond. Visuaalse identiteedi eest kannab hoolt Studio LÉ 60 (Kert Viiart ja Carl-Robert Kagge).

Regulaarsed üritused: 2015. aastast ebaregulaarse intervalliga üritused reageerimaks konteksti- ja kohaspetsiifiliselt.

Viimane avalik üritus „Exhibit_onscroll“ 28. II.

Järgmine avalik üritus Kristina Õlleki „Poppositions“ alternatiivsel kunstimessil 20. – 23. IV.

Kohaga seotud inimesed: Aap Tepper, Mari Volens, Kristina Õllek, Mari-Leen Kiipli ja Kulla Laas.

Juhtorgan MTÜ Rundum.

Rahastamine: kultuuriministeerium, kultuurkapital, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, omarahastus.

Kontakt: www.rundumspace.com, rundum­space@gmail.com, Facebook: Rundum­space.

Tallinn Art Space

Asutamisaeg 2015.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Maakri 21, avatud E–R 11–18, L 11–16.

Lühikirjeldus: unikaalne keskkond, mis on ühtaegu kunsti näituse- ja müügi­galerii ning kunstisündmuste toimumiskoht.

Regulaarsed üritused: näitused ja teised kultuurisuunitlusega ettevõtmised.

Viimane avalik üritus Ivar Kaasiku isikunäitus „Ignis et aqua“ kuni 30. IV.

Juhtorgan MTÜ Eesti Litograafiakeskus.

Rahastamine: omarahastus.

Kontakt: tallinnartspace@gmail.com, http://www.tallinnartspace.com.

Galerii 3,14

Asutamisaeg 2017. aasta veebruar.

Asukoht ja lahtiolekuaeg: Ülase 16 / Madara 22, E–L 13–19.

Lühikirjeldus: ateljeegalerii, kus töötavad kunstnikud ja paar korda kuus on näitus, avatud igasugustele ette­panekutele.

Viimane avalik üritus Barbara Tenuta ja Jaakko Tuomaineni näitus „ja kuidas ennast täna tunneme?“, 13. IV arhitektuurikeskuse välkloeng, 15. IV (mitte)-tegevuskunsti üritus „Perform -or not“.

Kohaga seotud inimesed: Mudlum ja Alvar Reisner.

Rahastamine: omarahastus.

Kontakt: tel 5646 5497, 552 4768.