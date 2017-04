Otseülekanne kell 18: TÜHI õppejõud ja vilistlased loevad luulet

Kolmapäeval, 26. aprillil algusega kell 18 toimub Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis (Harju tn 1) viies sündmus Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) kirjanduslike kolmapäevade sarjast „TÜHI saal“. Üritus toimub koostöös Eesti Kirjanike Liiduga. Seekord keskenduvad esinejad küsimusele „Miks ma loen luulet?“.

„TÜHI saal 5“ ühe korraldaja, Tallinna Ülikooli eesti kirjanduse professori Piret Viirese sõnul on inimeste jaoks sageli elu jooksul välja kujunenud luuletused, mis on neile tähtsad, mille peale nad mõtlevad või mida isegi peast teavad. „Luuletus võib meenutada mõnda seika elust, meeleolu, sündmust, inimest, anda edasi ideed. „TÜHI saal 5“ toobki kuulajateni TÜHI õppejõudude ja vilistlaste jaoks olulised luuletused ja lisaks saab ka teada, miks just need luuletused on välja valitud,“ ütles Piret Viires.

Kava:

18.00 - Sissejuhatus, Piret Viires

18.03 - Joonas Hellerma

18.10 - Anna Verschik

18.17 - Valner Valme

18.24 - Veronika Kivisilla

18.31 - Tarmo Jüristo

18.38 - Maarja Vaino

18.45 - Grigori Utgof

18.52 - Aigi Heero

19.00 - Lõppsõnad

"TÜHI saal 5" toimub Kirjanike Majas (Harju 1). Õhtut juhib Piret Viires.

Ürituse orienteeruv lõpp on 19.05.