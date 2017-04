Keelesäuts. Prooviks õige eesti keeles

Tasuta ühistranspordiga on tallinlane harjuda jõudnud ja küllap ka selle aeg-ajalt kõlava meeldetuletusega, et hea reisija, valideeri oma sõiduõigus jne. Ja küllap läheb juba ka ühest kõrvast sisse, teisest välja, et mida paganat ta mul teha käsib. Aga kas kuidagi eesti keeles ei saa?

Saab küll. Olen ikka arvanud, et need, kelle töö ka avalikus ruumis tunda on, peaksid hea seisma meie kõigi avaliku ruumi puhtuse eest nii füüsilises kui vaimses mõttes. Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadiku sõnul ei ole meil niisuguseid toorlaene vaja, sest nende mõistete jaoks, mida nad tähistama on pandud, on meil sõnad ammu olemas. Kuuleme ju sageli sõnu nagu tolereerima, sensitiivne, kommunikeerima, fleksibiilne jne, millest ametnike tekstid tihti kubisevad. Nende hulgas valideerima, mis kõlab Tallinna ühistranspordis iga päev.

Mida see valideerimine siis tähendab? See on kehtestama, kinnitama, kehtivust kontrollima. Vastavalt vajadusele võiks otsida sobiliku. Ühissõidukisse sisenejaile võiks siis meelde tuletada, et nad kinnitaksid oma sõiduõigust või kinnitaksid oma sõidukaardi kehtivust. Oleks sama tähendus kui valideerimisel, kuid kõrvale omasem kuulda. Niisiis, vähem kolesõnu, nagu soovitas eelmisel esmaspäeval Priit Kruus.