Päeva video: A-Rühm "Mingi kukk on mu BMWs (5MIINUST remix)"

Genka, Cool D, Kozy ja Critikal on retrogängsterid. Vettinud lögaburksi ja läppunud parmuõlle usku autopesijad, kes on aastatega täielikult kalestunud. Nad on korraga rassistid, seksistid, homofoobid, aga mis sellest. Lahedad tüübid on ikka.

Mõni aeg tagasi kirjutasin 12EEK Monkey'st ja sellest, et nad on Maarjamaa pinnasest võrsunud neste, kellel pole kihku astuda sama rada lääne hip-hopiga. A-Rühm ja 5MIINUST teevad sama, ehitades nullist üles oma asja. See on post-soviet jõmmiräpp, tänavaelu riigis, kus viimase aja tuntuim tüüp on ilma põhihariduseta traktorist, kes kummalisel kombel ka ise selles videos üles astub. Sünteesi Tommy Cash ja "Päevad, mis ajasid segadusse" ning midagi sellist tulebki kokku, longero peaks ainult Bockiga asendama.

Kui A-Rühma lugu tundus originaalis kergelt nihkes ja liialt paroodiline, siis nüüd on hoogu juurde antud ja kogu tervik veel rohkem väärakas. Heas mõttes. 5MIINUST räägib seksist nagu see oleks neile võrdne hingamisega, seal pole glamuuri, see on rõve, higine, purjus, sinna on juba eos sisse kirjutatud pohmell ja sitt enesetunne. Kalvi-Kalle ilmselt plaksutaks.

Ameerikas on Young Thug, Future, ja Travis Scott kullast hammaste, tätoveeringute, purple drank'i ja latiinodega. Eestis on, noh, autopesula, võidunud dressid, nokamütsid ja odav õlu. Ja nii peakski olema, sest see muusika pole kaugeltki kehvem, ja kõik tundub loogiline.

Kuus minutit täiesti segast möllu tahmaste nägude, Audi blingide ja sõnadega, kus riimi lähevad "idee on" ja "Argo Ideon". Ahjaa, kukk on ka, kes on BMWs.