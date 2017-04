Triennaali peapreemia pälvinud töö ühendab ilu ja funktsionaalsuse mõiste

Belgia kunstniku Octave Vandeweghe lihvitud vääriskivide ja söögiriistade seeria "Kultuursed kombed" asetub funktsionaalsuse ja ilu piirimaile.

See ühendab žürii hinnangul kõrg- ja madaltehnoloogilise lähenemise, sünteetilise ja naturaalse.

"Töödes on viiteid funktsionaalsusele, kuid objektid ise on samal ajal ebapraktilised. Samuti on kunstnik toonud seeriasse sisse pinge loodud ja leitud objektide vahel," kommenteeris rahvusvahelistest ekspertidest koosnev žürii. Octave Vandeweghe kasutab oma töödes tsitriini, fantoomkvartsi, sünteetilist safiiri ja terastraati.

Teise koha preemia läks Villu Plingile ja Silja Saarepuule, kelle videos "Vaip" saab näha põllust vaiba kündmise lõputut protsessi. "See on veider, muretu, asine ja mitmekihiline teos, mis viib kokku traditsioonilised ja moodsad tehnikad ja meediumid," hindas žürii. Lisaks pälvis video näitust võõrustava ETDMi ostupreemia, mis tähendab, et see ostetakse muuseumi kogusse.

Silja Saarepuu ja Villu Plink "Vaip"

Kolmandana tõsteti esile Leedu kunstnikku Jurgita Erminaité-Šimkuvienét, kelle loodud merevaigust kärbsepüünis kannab pealkirja "See on vaid aja küsimus". Žürii hinnangul on selle tavaliselt mitte nii väga atraktiivse tarbeasja olemus hästi tabatud ning see tänu aja kulgemisele millekski väärtuslikuks muudetud. "Kuna merevaigus võib sageli leida ka iidseid putukaid, ühendabki lõksupüüdmise teema erinevad ajad kauniks tervikuks," hindas žürii.

Jurgita Erminaité-Šimkuviené "See on vaid aja küsimus"

Žüriisse kuulusid Norra kunstikriitik ja toimetaja André Gali, Soome ehtekunstnik ja Saimaa Rakenduskõrgkooli õppekoordinaator Eija Mustonen, klaasikunstnik ja Pitzer Kolledži (USA) õppejõud Sarah Gilbert, filosoof, kriitik ja õppejõud Eik Hermann ning galerist, tõlkija ja õppejõud Keiu Krikmann Eestist.

Peapreemiaga kaasnes auhinnaraha 2500 eurot, teine ja kolmas koht said vastavalt 1500 ja 1000 eurot. Kõik kolm esiletõstetud tööd haakuvad žürii hinnangul hästi triennaali tänavuse ajateemaga, tuues esile seose mineviku, oleviku ja tuleviku vahel ja tehes nähtavaks ka geoloogilise aja. Žürii pidas oluliseks esile tõstetud tööde kõrget kvaliteeti ning idee, materjali ja humoorika lähenemise kooslust.

VII Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitusel on väljas 49 tööd kunstnikelt 19 riigist. Kõige enam on töid Põhjamaade, Baltikumi ja Kesk-Euroopa kunstnikelt, aga esindatud on ka näiteks Hiina, Taiwan, Kanada, USA ja Iisrael. Näha saab keraamikat, ehte-, klaasi-, tekstiili- ja sepakunsti, traditsiooniliste väikevormide kõrval ka videot ja suuremahulisi installatsioone.

Näitus ETDMis jääb avatuks 23. juulini. Näitust saab vaadata ka koos giidiga, järgmine eestikeelne giidituur toimub kolmapäeval, 26. aprillil kell 16.