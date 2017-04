"Kadunud näitlejad". Erik Ruus: teatrist äraminekud panevad reeglina kibestuma

Erni Kask selgitab ettevõtmise tagamaid:

Aastal 2013 võtsin vastu kaua mõtteis keerelnud, aga sellel hetkel võimatuna näiva otsuse loobuda tööst näitlejana. Otsustasin seda teha rahulikult ja sildu põletamata: ma lihtsalt ei osalenud enam uue lavastuse proovides, hakkasin teatrist palka saama hoopis uuel ametikohal, mängukavas olnud etendused tiksusid vaikselt lõpuni. Nagu nikotiinisõltlane, tegin iga päev ühe sigareti vähem, kuni lõpuks sai pakk tühjaks.

Loobumisega samal ajal hakkasin endamisi ja inimeste lakkamatute küsimuste toel kohe ka arusaadavalt juurdlema:

Mis selle otsuse siiski tingis?

Millest nimelt mul siis kõrini sai?

Kas see otsus on alatine?

Millal ja kas tekib igatsus tagasi lavale pääseda?

Kas laval olemine on siiski sõltuvus?

Kas sellest saab üldse kunagi loobuda?

Siis vaatasin enda ümber ja sain aru, et minusuguseid on veelgi – "kadunud" näitlejaid. Siis mõtlesin, et küsin samu ja veel mitmeid teisi küsimusi ka nendelt. Ja veel, et neid vestlusi võiks ju kolmandate inimestega samuti jagada. Nii sündis see doksari. Aga nagu dokfilmide režissöörid teavad, sa ei saa kunagi seda, mida sa filmima lähed. Ja tegelikult pole vajagi.

Küsimuste küsimisest valmis koostöös Peeter Rästase, kultuurkapitali, ERR-i ja LHV pangaga doksari "Kadunud näitlejad", tähistamaks lisaks kõigele veel ka meie ametiühingu, Eesti Näitlejate Liidu 100. sünnipäeva.

Neid portreid võiks olla kümneid, aga on viis, sest ühe doksarja tegemine muude asjatamiste kõrvalt ei ole lihtne tegevus. Loodetavasti on seda kõike sama huvitav vaadata, kui meil oli teha…

Novembris 2016 olin viimast korda professionaalse näitlejana repertuaariteatri laval. Näitleja tööst loobumine oli üks mu elu vabastavamaid otsuseid. Tänan küsimast, võõrutusnähte pole olnud, ma tunnen ennast siiani väga hästi.

Doksarja esimeses jaos tuli kaamera ette Erik Ruus.

Ruus ütles, et ei mäleta seda konkreetset hommikut, kui tal ei olnud vaja enam teatrisse tööle minna.

"See üleminek oli kuidagi sujuv. /.../ Ma kartsin ausalt öeldes kõige rohkem seda, mida ma olen ise kõrvalt näinud: kui tullakse teatrist ära, minnakse lahku, lastakse lahti või minnakse tülli. Reeglina on need äraminekud kuidagi sellised, et panevad kibestuma," ütles Ruus.

"Mul on see küll meeles, et ma mõtlesin hirmuga, kas ma hakkan kurva näoga teatrist mööda sõitma ja alati lööb valu rinnust läbi."

Tema aga lahkus teatrist oma sõnul sõjata.

idee: Erni Kask

teostus: Erni Kask ja Peeter Rästas

täname: Eesti Kultuurkapital ja LHV pank

salvestatud 2015

nu.unioon