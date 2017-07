Filmilindifestival kogub kinosõprade abiga hoogu

Üks tähelepanelik "Keelesäutsu" kuulaja on juhtinud tähelepanu sellele, et eesti keeles on hakatud laulusõnu kutsuma lüürikaks. Näiteks telesaadetes või veebilehtedel võib märgata selliseid lauseid nagu "selle laulu lüürika on väga vaimukas" või "bändi uutele lauludele on kirjutatud tabav lüürika".