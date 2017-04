Viljandi tantsunädal kutsub tantsu üle arutlema

Seekordse tantsunädalala kõige märgilisem ettevõtmine on reedel algav konverents, millega tähistatakse 25 möödumist tantsu kõrghariduse andmise algusest Viljandis. Tantsukunsti õppekava programmijuhi Kai Valtna sõnul on neil näiteks vestluspaneelid, kuhu nad on kutsunud kohale hulgaliselt vilistlasi. "Siis meil on loomulikult hulganisti selle aasta uuslavastusi ehk diplomandid näitavad oma koreograafia lõputöid," selgitas ta.

Igal õhtul antakse Viljandis mitu tasuta tantsuetendust, kus oma kunsti näitavad kultuuriakadeemia lõpetajad ja ka tantsijad ning trupid üle Eesti. Hommikune programm pakub lastele võimalust osaleda loov- ja kontakttantsu tundides. Esimesena said sellest osa Viiratsi kooli lapsed.

"Meie algne idee on olnud koguaeg tutvustada tantsukunsti erinevaid väljendusvahendeid, nagu tantsust kirjutamine, kuulamine ja kaasa tegemine," sõnas tantsunädala projektijuht Anu Sööt ja lisas, et igal aastal on nad lihtsalt ühe nüansi juurde lisanud. "Oleme lisanud konverentsi ja residentuuri."

Kultuuriakadeemia tantsukunsti esmakursuslaste ülesanne oli pakkuda lastele teistsugust liikumise ja tantsu kogemust, et tants võib olla igasugune liikumine.