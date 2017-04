Täna Jazzkaarel: Kristjan Randalu, Steve Gadd, The Firebirds, Mairo Marjamaa

Kell 18.00 astub Vaba Laval uue rahvusvahelise koosseisu ja kavaga "Limes Occidentalis" lavale Eesti silmapaistvamaid pianiste Kristjan Randalu. Randalu grupi kava keskendub aktuaalsetele sündmustele seoses põgenike liikumistega Euroopasse, teatab Jazzkaar.

"Limes Occidentalise" liikmeist rahvusvaheliselt nimekaim on Vietnami päritolu prantsuse kitarrist Nguyên Lê, kitarritehnika uuendaja alates varastest 80ndatest, kes on teinud koostööd Quincy Jones’i, Randy Breckeri ja Richard Bonaga. Ansamblisse kuuluvad veel süüria klarnetivirtuoos Kinan Azmeh, New Yorgis nime teinud kreeka bassist Petros Klampanis ning poola löökriistamängija Bodek Janke, kelle muusikaline koostöö Kristjan Randaluga on kestnud juba 25 aastat.

Kell 19.45 saavad Punases Majas kokku jazz ja Stravinski. Taani ühe mainekama trummari Stefan Pasborgi moodustatud trio The Firebirds on interpreteerimisele võtnud Igor Stravinski teosed. Koos pianist Anders Filipseni ja saksofonist Anders Bankega loodi kombinatsioon taaselustamaks algupärandi varjundirikkaid külgi. Sümfooniline kõlapilt on kohandatud minimalistlikule koosseisule ja eksperimenteerimise käigus on jõutud ootamatute stiilisulamiteni: jazz, surf-rock, bluus ja plaanideväline improvisatsioon.

Kell 21 annab Vaba Laval kontserdi üks Jazzkaare peaesinejaid Steve Gadd. Kaasaja ühe mõjuvõimsama trummari, ameeriklase Steve Gadd’i ainulaadset rütmitaju on võimalik kuulda maailma kõige kuulsamate pop-, rock- ja jazzartistide heliplaatidel ning arvukatel kontsertturneedel. Gadd on aastate jooksul musitseerinud koos sadade tuntud artistidega, alates Paul Simonist, Eric Claptonist ja Steely Danist Chick Corea, Paul McCartney ja Kate Bushini. Ajakiri Rolling Stone on Gaddi paigutanud kõigi aegade 100 parema trummari seas 24. Kohale.

2017. aasta kevadturnee "Way Back Home Tour" raames Steve Gaddiga Tallinnasse saabuvasse koosseisu kuuluvad lisaks talle Kevin Hays (klahvpillid), Jimmy Johnson (bass), Michael Landau (kitarr) ja Walt Fowler (trompet).

Päeva lõpetab kell 23 Punases Majas Mairo Marjamaa Kvartett. See on uus energiline kooslus noortest ja vihastest, keda ühendab kirg jazzi ja koos musitseerimisest tekkinud sünergia vastu. Kvarteti kavas on looming, mille läbivaks jooneks on neo-jazz, aga mõjutusi on ka klassikalisest muusikast. Uus kava kajastab meenutusi autorite minevikust ning seda kannab filosoofiline nägemus inimese eksistentsist ja olemusest.

