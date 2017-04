Danske jazziauhinna pälvis Mart Soo

Danske jazziauhinna laureaat Mart Soo on Eesti helilooja, kitarrist, pedagoog ning ansamblite Weekend Guitar Trio ja Tunnetusüksus liige. Juba 11 aastat korraldab Soo koos Taavi Kerikmäega improvisatsioonilise muusika kontsertide sarja "ImproTest", kus esinevad vaba improvisatsiooni viljelevad muusikud nii Eestist kui ka välisriikidest.

Anne Ermi sõnul on Mart Soo üks Eesti jazzi tugisambaid. "Mart Soo on erudeeritud muusik ja helilooja, kes valdab erinevaid jazzistiile svingist vaba improvisatsioonini ja kes mängib paljudes erinevates koosseisudes Eesti ja välismaa muusikutega," ütles Erm.

Jazziauhinna on varem pälvinud Jaak Sooäär (2007), Tanel Ruben (2008), Siim Aimla (2009), Raivo Tafenau (2010), Kristjan Randalu (2011), Villu Veski (2012), Taavo Remmel (2013), Meelis Vind (2014), Kadri Voorand (2015) ja Maria Faust (2016).

Noor jazzitalent Janno Trump on basskitarrist, helilooja ja arranžeerija ning ansambli Trump Conception eestvedaja. Ta on võitnud auhindu Uno Naissoo nimelisel loomingukonkursil ning pälvinud tunnustust debüütalbumiga "One".

Noore jazzitalendi tiitlit annavad välja Jazzkaar ja Eesti Jazzliit, hindamaks kuni 26-aastaste muusikute initsiatiivi, head taset ja loomingulisust. Auhinnaks on Tiiu Kirsipuu taies, võimalus esineda Jazzkaare korraldatud kontserdil aasta jooksul, fotosessioon Kaupo Kikkasega ning Music Estonia mentorlussessioon.

Senised noored jazzitalendid on Erki Pärnoja (2007), Kadri Voorand (2008), Sofia Rubina (2009), Peedu Kass (2010), Joel-Rasmus Remmel (2011), Kaspar Kalluste (2012), Holger Marjamaa (2013) ja Kirke Karja (2014), Aleksander Paal (2015) ja Heikko Remmel (2016).

Jazziedendaja fotograaf Rene Jakobson on viimaste aastate jooksul pildistanud paljusid olulisemaid jazzikontserte nii Jazzkaarel, Eesti Jazzliidu programmis, Radissonis toimuvatel jazziõhtutel, Sõru Jazzil ja mujal. Tema jazzmuusikute fotovaramu on suure kultuuriloolise väärtusega. Jazziedendaja saab endale Tiiu Kirsipuu taiese, vabapääsme Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kontsertidele aasta jooksul ning espressomasina.

Jazziedendaja auhinna on pälvinud Ain Agan (2009), Boris Paršin (2010), Toivo Unt (2011), Aivar Trallmann (2012), Valter Ojakäär (2013), Guido Kangur ja Pille Lukin (2014), Tiit Paulus (2015) ja Philly Joe's jazziklubi (2016).

Teist korda antakse välja ka aasta jazzansambli tiitli, mille pälvis sel korral trio Peedu Kass Momentum. Ansamblisse kuuluvad bassist Peedu Kass, pianist Kristjan Randalu ja trummar Toomas Rull. Nad esinesid 2015. aastal esimese Eesti jazzikollektiivina Euroopa suurima jazzmuusika messi Jazzahead põhiprogrammis.

2016. aastal pälvis Aasta jazzansambli tiitli Estonian Voices. Aasta jazzansambel saab auhinnaks 1000 eurot ja Tiiu Kirsipuu taiese.