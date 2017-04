Ülar Ploom: Eco "Olematu number" on hoiatuseks meediale

See on Umberto Eco seitsmes, viimane romaan.

TLÜ itaalia kirjanduse dotsent Ülar Ploom ütles, et nautis raamatut väga.

"See on raamat, mis viib tagasi aastasse 1992, tähelepanuväärne aasta Itaalia ajaloos, kus mõnes mõttes on korraga tagasiminek ja edasiminek. Tagasiminek selles mõttes, et Sitsiaalias tapetakse kaks maffiavastase võitluse peategelast ja samas, selsamal aastal algab Itaalias operatsioon nimega Mani Pulite ehk Käed Puhtaks, mis on seotud laialdase korruptiivse tegevusega, mis hõlmab peaaegu kõiki tollaseid parteisid," avas ta teose tausta.

Ploom ütles, et Eco "Olematu number" on hoiatuseks meedia, kes teab, et tema käes on avaliku arvamuse mõjutamine.

"Teiselt poolt ta teab samamoodi, et vaikida tegelikult asjadest ei tohi."