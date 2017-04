Juur Norman Ohleri menukist: sõja võitis ikkagi viina peal töötav Vene armee

Kohalt number üks vaatas vastu Norman Ohleri "Patsient A. Uimastid Kolmandas Reichis".

"Selle väitega, mis järelsõnas öeldakse, et see raamat muudab meie ettekujutust Teisest maailmasõjast, ma nõus ei ole, sest fakt on ikkagi see – uimastid uimastiteks –, et sõja võitis viina peal töötav Vene armee," sõnas Juur.

Hiljuti rääkis Norman Ohlerist pikemalt ka "Pealtnägija".

Üleüldiselt oli tabel aga Juure hinnangul väga põnev, sest sinna oli sattunud kaks väga vahvat õpikut, mis on tema sõnul ka väga naljakad.