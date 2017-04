Artises linastub Rao Heidmetsa filmide retrospektiiv

JAFF-i raames näitame kaheksat lühifilmi:

Papa Carlo Teater (1988)

Inimsuuruste nukkudega nukufilm. Totalitaarne ühiskond hävitab end ise. Varem või hiljem inimeste kannatus katkeb ja siis tallatakse üle Papa Carlode tee vabadusse viiva ukseni. Nii juhtus ka Nõukogude Liiduga, mis kohe pärast "Papa Carlo teatri" esilinastust kokku varises. Esimene eesti film, mis jõudis Cannes’i filmifestivali ametlikku programmi, olles Kuldse Palmioksa nominent lühifilmide kategoorias (1989).

Noblesse Oblige (1989)

Inimsuuruste nukkudega nukufilm. Film balansseerib reaalsuse ja sürreaalsuse piirimail. Petlik väline elegantsus mattub regulaarselt põhulasu alla. Inimese kultuurikiht on õhuke kui tapeet seinas – üks vale liigutus ja kogu ilu käriseb ribadeks. Sisu on ikka sama.

Elutuba (1994)

Sürrealistlik nägemus lapse maailmast, kus emal ei jagu tütre jaoks piisavalt aega. Last kasvatab vanaisa, kes on oma lupjunud põhimõtted lausa kriidijoontega maha märkinud. See on mehaaniliste kordumiste maailm – monotoonne ja tulevikuta. Joonistustes täituvad tüdruku unistused – tahaks sülle, oma ema käte vahele.

Instinkt (2003)

Mis juhtub, kui looming väljub looja kontrolli alt ja hakkab omatahtsi toimima? Lugu tasub tähelepanelikult jälgida igal kloonijal, tehisintellekti loojal ja muidu targal inimesel. Film võitis Stuttgarti filmifestivali publikupreemia ja lisaks veel 12 preemiat ja äramärkimist mitmel pool maailmas.

Pärlimees (2006)

Tark juht suudab hoida oma rahvast ja kultuuri aastatuhandeid, juhtides nad läbi looduskatastroofidest ja kliimamuu tustest. Kuid geenivahetuse vastu ei saa temagi.

Kaasasündinud kohustused (2008)

Lähitulevik. Meedia mängib meie elus üha suuremat rolli. Seda, mida meile pakutakse, timmitakse vastavalt vaata jauuringutele. Aina rohkem vägivalda ja aina värvilisemat vägivalda. Jõhker "moodne maailm". Film pälvis arvukalt auhindu, teiste seas Grand Prix’ Ottawa animafestivalil.

Prohveti sünd (2011)

Inimene on oma ettekujutuse ori ja saab seda, mida mõtleb. Soovid paradiisi – saad paradiisi. Soovid põrgusse, aga tahad, et seal oleks lõbus, saad sedagi. Oluline on jäägitu usk sellesse, mida sa soovid, ehkki ka veidike õnne kulub ära.

Elu enne elu (2016)

Tõde on suhteline ja tema üle võib palju vaielda. Kõik oleneb vaatepunktist. Kuid üks, mis kindel, on see, et looduse ringkäik on lõputu, ja nii ka iga elu kordub uues maailmas taas ja taas.

Rao Heidmetsa retrospektiivi saab kinos Artis näha 27. aprillil kell 19.30.