Endrik Üksvärav juhatab Madalmaade Kammerkoori

Eesti dirigentidest on varasemalt Madalmaade Kammerkoori (Nederlands Kamerkoor)ees seisnud Tõnu Kaljuste ja Risto Joost. Endrik Üksväravale on see esimene kord tunnustatud Hollandi tippkoori juhatada. Kontserdil tuleb ettekandele Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Erkki-Sven Tüüri, Pärt Uusbergi ja Evelin Seppari looming. Pianistina on kaastegev Jaan Ots.

Kontsert kuulub Hollandi Eesti Maja korraldatud „Kõlavöö“ programmi. Eesti laulu- ja tantsupeokultuuri tutvustav festival „Kõlavöö“ toimub 29.-30. aprillil Amsterdamis. Laupäeval, 29. aprillil kell 19 esinevad eestlaste koorid ja rahvatantsurühmad üle kogu Euroopa Amsterdamis Hofkerk´is. Kokku on osalejaid ca 250. Laupäevase kontserdi eel ja vaheajal on võimalik tutvuda Eestit tutvustavate väljapanekutega helis, pildis ja maitses.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav ja abidirigent Miina Pärn. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Tõnu Kõrvits jt). Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Koori eesmärk on pakkuda kõrgetasemelisi muusikaelamusi nii Eestis kui väljaspool.

Koor on teinud koostööd erinevate dirigentidega nagu Tõnu Kaljuste, Andres Mustonen, Aapo Häkkinen (Soome), Kaspars Putninš (Läti), Jos van Veldhoven (Holland), Simon Carrington (Suurbritannia), Darrel Ang (Singapur/ Prantsusmaa), Mihhail Gerts jt ja orkestritega: Helsingi barokkorkester, Rascher Saxophone Quartet, Tallinna Kammerorkester, Tallinna barokkorkester, Klaaspärlimäng Sinfonietta, Corelli Barokkorkester, barokkorkester Barrocade (Iisrael), Iisraeli sümfooniaorkester Rishon Letzion ja Jeruusalemma sümfooniaorkester. Kuue tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias (Gorizia, Arezzo, Rooma), Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür.

2017. aasta toob koorile kontserdid viies välisriigis - Iisraelis, Hollandis, Poolas, Saksamaal ja Soomes.

Koori tegevust toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Tallinna linn, AS Ida-Tallinna Keskhaigla. Suurimad koostööpartnerid on Eesti Kontsert ja Klassikaraadio.