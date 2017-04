Järvamaa vallamajad peidavad põnevaid seina- ja laemaalinguid

Maalingutega olid kaetud ka Esna vallakirjutaja ametiruumi seinad ja laed, mis nüüd püütakse originaalilähedaselt restaureerida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

19. sajandi lõpul kerkis Järvamaale 11 sarnase põhiplaaniga valitsejahoonet, millest peaaegu terviklikult on säilinud seitse. Diplomitöö tarvis kõiki neid hooneid uurinud Liina Talts ütles, et kõige enam võib maalinguid leida Esna vallakirjutajaga töötoast, mis oligi vallamaja kõige esinduslikum ruum. Maalingud jätkuvad ka laes, kus muu hulgas kasutatai rukkilille motiive. "Kuna käesoleval aastal on ees mitme valla matused, siis vallamajade teema on väga oluline," tunnistas Talts.

Tartu kõrgema kunstikooli maaliosakonna juhataja, diplomitöö juhendaja Heli Tuksam lisas, et sarnase projekti järgi tehtud vallamajades oli tõenäosus suur, et nad kõik olid niimoodi dekoreeritud. "Historitsismile, see on see periood, kui neid vallamaju projekteeriti ja dekoreeriti, oli see täiesti igapäevane," tõdes Tuksam.