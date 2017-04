Aleksander Suumani peidetud maalid jõudsid avalikkuse ette

Nimelt leiti Vilsandi saarelt ühest majast üle 30 Aleksander Suumani maali, mis nüüd tema 90. sünniaastapäevaks näitusena välja pandi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on kunstniku loominguga 1970ndatest aastatest, kui ta Vilsandil elas. "Pildid olid tegelikult avalikkuse eest peidus 40 aastat. Andres Jõeorg leidis need oma kodust kapi pealt, see oli see kodu, mille ta Sassi käest ostis. Ta teadis aastaid, et need pildid on seal kapi otsas ja need seisid seal, mõned olid isegi kapi taha kukkunud. Selles mõttes on see ideaalne näitus, et ta on ühe alguse ja lõpuga näitus, "kirjeldas kunstniku poeg Aapo Pukk.

Lisaks esitleti näitusel esmakordselt ka trükivärsket Suumani luulekogu "Et valgusest vestelda", kust saab lugeda tema loomingut aastatest 1957-2003.