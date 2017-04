Pekingi balletitrupp tutvustab Eestis oma tantsukeelt

Pekingi tantsuteater astub Vanemuises lavale lühilavastustega "Farewell Shadows", "Poison 1" ja Bizet´ muusikal ning Oscar Wilde'i raamatul põhineva lühiballetiga "Nightingale and Rose", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks avatuma tantsukeelega balletitruppe Hiinas ühendab lavastustes nii hiina kultuuri sügavamad juured kui ka kaasaja balleti. "Ma hoian balletitehnikat, aga lisan sinna ka hiinapäraseid ülakehaliigutusi. Seega see on see, kuidas ma tahan liikumist luua. Ma tahan anda tantsijatele rohkem võimalusi liikuda," selgitas Pekingi tantsuteatri juht Wang Yuanyuan.

Vanemuise teatri balletijuht Mare Tommingas kiitis, et Hiina baleriinidel on väga kõrge vaimsus. "Ma arvan, et see trupp on väga tema looja ja koreograafi Wang Yuanyuani nägu. Seda ei saa nimetada, et ta on puhas kaasaegne tants, ta ei ole ka neoklassika. Ma arvan, et seal on just väga palju hiina kultuurist, kehakeelest," kirjeldas Tommingas.

Mare Tommingase sõnul iseloomustab Pekingi tantsuteatri balletilavastusi tekstil põhinev ja eriliselt läbi tunnetatud tantsutehnika. "Kõik tema loodud lühiballetid või tervikballetid või nimetame seda ka tantsuteatriks, on tegelikult väga sügavale tekstile ja pärimusele loodud," ütles Tommingas.

Laupäeval annab Pekingi tantsuteatri balletitrupp etenduse ka kümnendal Jõhvi balletifestivalil.