Suri "Voonakeste vaikimise" lavastaja Jonathan Demme

Robert Jonathan Demme sündis 1944. aastal New Yorgis ja õppis Flordia ülikoolis, vahendas Variety. Ta alustas oma filmikarjääri Roger Cormani abiga, nende koostööst valmisid "Caged Heat" (1974), "Crazy Mama" (1975) ja "Fighting Mad" (1976). Hollywoodi huviorbiiti sattus Demme 1980. aasta filmiga "Melvin ja Howard", pälvides kolm Oscari nominatsiooni ja võites neist kaks (naiskõrvalosa Oscar Mary Steenburgenile ja parima stsenaariumi Oscar Bo Goldmanile).

Üheks Demme'i tugevuseks peetakse oskust leida näitlejaid, kes ei ole veel nime teinud. Üheks näiteks on 1988. aasta film "Married to the Mob", kus astus üles Michelle Pfeiffer, samuti jäid tugevate kõrvalosadega silma Mercedes Ruehlilt ja Dean Stockwellilt, kellest viimane pälvis näitlejatöö eest isegi Oscari nominatsiooni. 2008. aastal valmis ka film "Rachel Getting Married", millega pälvis oma esimese Oscari nominatsiooni Anne Hathaway.

Lavastaja tuntuim film on "Voonakeste vaikimine" ("The Silence of the Lambs"), mis tutvustas 1991. aastal kinokülastajatele Anthony Hopkinsi kehastatud Hannibal Lecterit. Film võitis viis Oscarit ning pälvis suure tunnustuse kriitikutelt.

Pärast edukat "Voonakeste vaikimist" valmis Demme'i käe all "Philadelphia", olles üks esimesi filme, mis uuris lähemalt AIDSi kriisi. Filmiga võitis enda esimese Oscari näitleja Tom Hanks.

Mängufilmide kõrval oli Jonathan Demme aktiivne ka dokumentaalfilmide vallas, tema käe all valmis Talking Headsist rääkiv dokumentaal "Stop Making Sense", mida peetakse kontsertfilmide teerajajaks. Demme'i tehtud on ka dokumentaalid The Pretendersist, Bruce Springsteenist ja Neil Youngist. Ta on ka paljude muusikavideote lavastaja, pälvides 1987. aastal Grammy nominatsiooni Artists United Against Apartheid loo "Sun City" video eest.