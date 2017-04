Laura Mets toob Endlas lavale Arvo Valtoni novelli

Lugu räägib naisest ja mehest, kes elavad vastasmajades ja näevad teineteist vaid aknast - nii nad seisavad seal vastamisi ja vaatavad üksteist. Valtoni novell "Mustamäe armastus" on tema varasemast loomeperioodist ja mõjub justkui absurdilähedane kujutus kaugsuhtest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mihkel Jürimäed kehastab lavastuses Ott Raidmets. "Ta on selline üksik tüüp, sotsiaalsest keskkonnast võõrandunud. Ja tal on, ma arvan, salajane unistus või soov kogeda oma elus armastust, aga see pole tal õnnestunud. Ja nüüd näeb tütarlast vastasaknas ja tunded, kired hakkavad lõõmama," rääkis Raidmets.

Lavastaja Laura Mets usub, et Valtoni novell on väga prohvetlik nii omas ajas kui ka üha rohkem tänapäeval. "Me langeme üha rohkem ja rohkem sellesse visuaalsusesse, et enam võib-olla ei tulegi meelde teist inimest puudutada, tema juurde minna. Mulle tundub, et see Valtoni novell on jutustus sellestsamast maailmast, milles me praegu elame," rääkis Mets.