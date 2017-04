Merle Jääger kehastub meheks

Etendus räägib Tartu ülikooli esimesest rektorist, keda kehastab Merle Jääger. Jäägerile on see teine meheroll pärast legendaarset Hamletit 30 aastat tagasi, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"See oli algusest peale selge, et kui me seda tükki teeme, siis seda hakkab mängima Merca," lausus Palu, kelle sõnul suudab Jääger teha etendusest teatrisündmuse.

Kuigi Jääger tõdes, et meest on täiesti normaalne mängida, on ta viimasel ajal hakanud panema tavaelus rohkem rõhku naiselikkusele. "Ega ma viimasel ajal, isegi maal on väga harva, kui ma pükstega käin. Kuidagi on viimasel ajal seelikud ja kleidid," tõdes Jääger.

Georg Friedrich Parrot (1767-1852) oli Tartu ülikooli esimene taastamisjärgne rektor. Ta oli valgustusaja nõuetele vastavalt laia huvideringiga füüsik, kelle sõprussidemed tsaar Aleksander I-ga aitasid kaasa ülikooli avamisele ja õitsengule. Tema valgustuslik optimism, julgus suurelt mõelda ning soov oma tegudes pürgida inimkonna hüvangu poole mõjuvad inspireerivalt tänapäevani. 2017. aastal on G. F. Parroti 250. sünniaastapäev.

Lavastuse "Vaim masinas. G.F. Parrot" esietendus toimub 5. mail Tartu ülikooli muuseumi vanas anatoomikumis Toomemäel.