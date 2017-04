"November" võitis Tribeca filmifestivalil parima operaatori preemia

Žürii sõnul on nad näinud viimasel ajal väga erineva stiili ja kõrge tasemega uusi linateoseid, kuid "November" oli eriti hulljulge ja tõestas oma visuaalset keelt. Parima operaatori preemia andsid üle Alessandro Nivola ja Willem Dafoe.

Lisaks sellele ostis Tribeca festivalil "Novembri" leviõigused Oscilloscope Laboratories, mis tähendab, et 2017. aasta lõpust jõuab "Rehepapi" ekraniseering ka Ameerika kinodesse.

"Novembri" lavastas Rainer Sarnet, selle peaosades mängivad Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Heino Kalm, Meelis Rämmeld, Katariina Unt, Taavi Eelmaa ja Jaan Tooming. "Novembri" produtsent on Katrin Kissa, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu. Filmi muusika on loonud üks tuntumaid Poola kaasaegseid heliloojaid Jacaszek.

Tribeca festival loodi pärast 2001. aasta sündmusi New Yorgis, rõhutamaks selle linna tähtsust ja rolli maailma filmitööstuses, festivali asutajate hulka kuulub ka Robert De Niro.