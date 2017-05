Otseülekanne homme Viljandist: välkloeng "Väikelinn - kuidas liigud, kuhu liigud"

Moderaatorid Ülle Maiste ja Diana Taalfeld on arhitektid, kes on seotud büroodega AT Home ja NU arhitektuur. Teemaga seob moderaatoreid hetkel projekteerimises olevad Viljandi ja Elva keskväljaku ning ümbruse projektide koostamine, mis on EV100 arhitektuurikonkursside võidutööde jätk.

Esinejad:

Erik Alalooga (visuaal- ja helikunstnik, lavastaja, õpetaja ja kultuurikorraldaja)

Andres Rõigas (geograaf, Viljandi Kultuuriakadeemia ettevõtluspraktikate koordinaator)

Jiri Tintera (Valga linnarhitekt)

Gea Melin (kohvik Fellin tegevjuht, Tule õue! kogukonnaliikumise asutaja ja eestvedaja, Kohvikuöö peakorraldaja ning Viljandi Music Walk korraldusmeeskonna liige)

R. Paul Firnhaber (Ameerika antropoloog, kirjanik ja kollektsionäär)

Teema ajendiks on Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Vabariik 100 projekt "Hea avalik ruum", mis tegeleb linnakeskuste korrastamisega. Projekti tulemusena korrastatakse 15 Eesti väikelinna keskväljakud, peatänavad või nende ümbrus.

Projekti "Hea avalik ruum" algatajad näevad linnakeskuste kordategemises suurt võimalust inimesi kokku tuua, kasvatada kohaliku kogukonna ühtsustunnet ja muuta väikelinnade elukeskkond ligitõmbavamaks. Korrastatud keskused kujunevad kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks ning annavad liikumiseelise jalakäijale. Muutes linnasüdamed inimsõbralikumaks ja meeldivamaks elukeskkonnaks, saab hoogustada ettevõtlust ja vältida linnade laialivalgumist.