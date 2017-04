Vastseliina piiskopilinnuse väljakaevamistel on leitud üle 40 luustiku

Aprilli alguses tehti Vastseliina piiskopilinnuse keskaja teemapargi arendamisel algust palverändurite maja ehitusega. Vaevalt poole meetri pinnase eemaldamise järel avanes ehitajatele harukordne sõjahaud, tõenäoliselt 16.–17. sajandist. Sel nädalal tööd jätkusid ning kokku on välja kaevatud üle 40 luustiku

Varem ei ole Eestis uuritud nii suurt keskaegset lahingutegevuse järel hukkunute ühishauda. Hauas oli nelja mehe, ühe naise ja ühe nooruki säilmed, mis annavad edasi olulist teavet nii tolleaaegsetest relvadest kui ka lahingute brutaalsusest, teatab piiskopilinnus.

Kohale tulnud TÜ arheoloogiakabineti luu-uurija Martin Malve sõnul on tegemist kesk-ja varauusaegse kalmistuga, enamik surnukehasid on paigutatud korrapäraselt.

Kui esimesed leitud luustikud kuulusid nähtavalt sõjas tapetud inimestele, siis nüüd ei ole olnud enam sõjahaavu näha. Leidude hulgas on mõned sõled ja sõrmused. Enamik leitud säilmeid on üksikhaudades, lisaks on ka kolm ühishauda.

Inimesi on alale maetud mitmes kihis. Väljakaevamised Vastseliina linnuses jätkuvad ka mai esimesel nädalal ning uusi leide tuleb maapõuest järjest juurde. Säilmed viiakse uurimisele Tartu Ülikooli ning sügisel on oodata uurijatelt rohkem infot maetud inimeste eluolu kohta.

Väljakaevamiste lõppedes jätkuvad eeltööd palverändurite maja ehituseks ning eeldatavalt valmib palverändurite maja aasta lõpuks. Palverändurite maja on üks osa arendusprojektist "Novum Castrum – keskaja teemapark". Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.