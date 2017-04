Näitus kunstihoones ajab globaalse kontrolli jälgi

Oma mugavuse huvides oleme pidevalt nõus usaldama oma andmed riigile, pangale, kaupmehele või multimeedia teenuste pakkujale, kes jälgivad meie liikumistrajektoori, asukohta, tarbimisharjumusi, eelistusi ja nõrkusi, vahendasid AK kultuuriuudised. Näitusel on väljas üle 40 töö erinevate maade kunstnikelt.

"Näitus "Globaalne kontroll ja tsensuur" uurib kunstnike vaatenurgast, millises situatsioonis me praegu oleme ja kuidas see ühiskonna arengut puudutab. Kuidas me tulevikus selle infotehnoloogia ühiskonnaga ümber käime," rääkis ZKM Karlsruhe direktor Christiane Riedel.

Mitu näitusel osalevat autorit on olnud ise jälituse või tsensuuri objektid. Näiteks Bangladeshist pärit Hasan Elahit jälitati pärast 11. septembri sündmusi seetõttu, et ta oli ühe tagaotsitava nimekaim.

Christian Sievers pakub aga näitusekülastajale võimalust ise jälitusobjektiks saada. Töö "Hop3" keskmes on telefon, millega kunstnik helistas endisele julgeolekukomitee agendile William Binneyle. Telefon on pärast seda salateenistuse jälgimise all.

Näituse tõid Eestisse Karlsruhe kunsti- ja meediakeskus koos Goethe Instituudiga ning sellega kaasneb ulatuslik raamprogramm.