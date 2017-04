Sandra Jõgeva pälvis Zoja Kosmodemjanskaja nimelise preemia

Tantsupäeval andsid Zoja Kosmodemjanskaja nimelise preemia välja Kaja Kann ning eelmise aasta loomingu põhjal omanimelise muusikalise kujunduse eripreemia Henri Hütt. Muusikalise kujunduse eripreemia keskendub helimuusikale kaasaegses etenduskunstis. Preemiat antakse välja aastast 2012.

Tunnustatud said etenduskunstide valdkonnas nii lavalolijad kui ka telgitagused jõud. Preemiad anti välja tantsupäeval just selle pärast, et veel kord rõhutada kaasaegse etenduskunsti lätteid Eestis. Nimelt on koreograafid alati tegutsenud omakeskis, ilma suure vastanduseta balletiteatrile või traditsioonilisele sõnateatrile. Siiski on koreograafide ruum alati arvestanud üldist ja sealjuures ka Teist.

Tunnustus võib olla nii sümboolne, rahaline kui ka sisuline - kiitus saab rüütatud olla erinevatesse vormidesse.